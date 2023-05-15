Вночі російська армія атакувала Україну ударними дронами-камікадзе «Shahed

Вночі, 14 травня 2023 року, російська армія атакувала Україну ударними дронами-камікадзе «Shahed». Інформація щодо наслідків цієї атаки наразі уточнюється.

Як повідомили у Генштабі ЗСУ сьогодні вранці, минулої доби війська РФ завдали 11 ракетних ударів, зокрема, по містах Харків, Костянтинівка та селищу Золочів. Крім того, завдав 41 авіаційного удару та здійснив 74 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Постраждали мирні люди, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Також російські загарбники завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Кізомис та Станіслав Херсонської області та обстряли близько 40 населених пунктів.

Це, зокрема, Времівка, Новопіль Донецької області; Гуляйполе, Залізничне, Білогір'я, Мала Токмачка та Кам’янське Запорізької області; Нікополь Дніпропетровської області; Золота Балка, Веселе, Львове, Антонівка, Дніпровське, Кізомис Херсонської області та місто Херсон.

Українські захисники 14 травня знищили 3 російських безпілотних літальних апаратів: 2 розвідувальні БпЛА «Орлан-10» та один безпілотник типу “ZALA”.

