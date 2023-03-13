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2 травня російська армія завдала 3 ракетних, 39 авіаційних ударів та здійснила 63 обстріли населених пунктів

Сегодня, 07:09 citynews.net.ua | Напечатать

2 травня 2023 року російська армія завдала 3 ракетних, 39 авіаційних ударів та здійснила 63 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українськіх військ та населених пунктах. Постраждали мирні мешканці, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Крім того, сьогодні вночі російські терористи в чергове атакували нас ударними дронами-камікадзе «Shahed-136/131». Інформація щодо наслідків цієї атаки наразі уточнюється.

Російська армія і далі зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - здійснив понад 30 атак. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка, наші захисники тримають оборону.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив, активно задіював БпЛА для коригування вогню артилерії. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Лиман Перший, Куп'янськ, Кислівка, Крохмальне та Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі південніше Діброви. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка та Білогорівка Луганської області, Верхньокам’янське та Спірне на Донеччині.
На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають бої у місті Бахмут. Окрім того, окупанти безуспішно атакували у напрямку Іванівського та Предтечиного. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Хромове, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Костянтинівка, Предтечине, Диліївка та Південне Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районі Первомайського Донецької області, успіху не мав. Обстріляв також Новокалинове, Авдіївку, Сєверне, Тоненьке, Карлівку та Нетайлове.
На Мар’їнському напрямку відбито атаки противника в районі Мар’їнки. Ворожих обстрілів зазнали Красногорівка, Георгіївка, Побєда та Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив. Обстріляв Новоукраїнку та Пречистівку на Донеччині.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Здійснив обстріли понад 30 населених пунктів. Серед них – Времівка і Новосілка Донецької області; Гуляйполе, Білогір'я, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка та Кам’янське Запорізької області; Нікополь на Дніпропетровщині; Золота Балка, Дудчани, Качкарівка, Веселе, Львове, Іванівка, Микільське, Антонівка, Дніпровське, Кізомис Херсонської області та місто Херсон.


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