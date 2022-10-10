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Як студентам з окупованих Росією районів України і переселенцям перевестися на держбюджет?

Вчера, 13:07 citynews.net.ua | Напечатать

Студенти навчальних закладів на тимчасово окупованих Росією територіях України або в районах бойових дій можуть перевестися на бюджетну форму навчання.

Кабінет міністрів України затвердив механізм переведення таких студентів з контракту на місця державного замовлення в закладах фахової передвищої та вищої освіти. 

Оприлюднена відповідна постанова Кабінету Міністрів України від 28.10.2022 № 1224. Вона була розроблена за дорученням Президента Володимира Зеленського.  

Хто має право перевестися з контрактної форми навчання на бюджетну?

  1. Студенти, які проживають на ТОТ, на території громад, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) на території громад, що станом на 15 жовтня відповідного року включені до переліку, затвердженого Мінреінтеграції.
  2. Студенти, які виїхали з таких територій.

А також: 

  • діти загиблих захисників України; 
  • учасники бойових дій і їхні діти; 
  • особи, що отримали інвалідність внаслідок війни, та їхні діти.  

УВАГА! Дія постанови розповсюджується на студентів, які:

  • були зараховані на контракт до 2021 року включно;
  • здобувають такий ступінь освіти вперше.

Які документи потрібні для ВПО та студентів із ТОТ?

  1. Витяг з реєстру територіальної громади. 
    Він має підтверджувати відомості про місце проживання (перебування) особи станом на 24 лютого 2022 року або містити інформацію про задеклароване/зареєстроване місце проживання (перебування) чи про зняття з нього на підставі відомостей ДМС. 
  2. Документ про освіту, здобуту в закладі, який розташований на території відповідних територіальних громад. 

Він може стати у нагоді, якщо інформації у згаданому реєстрі немає або місце проживання знято з реєстрації до 24 лютого 2022 року.

Куди надавати документи?

Треба звернутися із заявою до керівника свого закладу освіти. Виш здійснює верифікацію поданих документів і вносить інформацію про студента до Єдиної державної електронної бази з питань освіти в модулі «Здобувачі освіти». 

УВАГА!  Переведення на місця державного замовлення студентів, дані про яких внесуть до ЄДЕБО після 15 листопада, може бути здійснено у 2023 році.

На які бюджетні місця братимуть таких студентів?

Переведення здійснюватимуться за рахунок невикористаних місць державного замовлення у 2022 році, а також наявності вакантних (вивільнених) місць. За відсутності останніх можливе збільшення обсягу державного замовлення.

УВАГА! Якщо у закладі є студенти зазначених вище категорій, керівникам закладів забороняється самостійно без дозволу відповідного держзамовника переводити студентів інших категорій на вакантні (вивільнені) місця державного замовлення.


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