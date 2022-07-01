В Україні оновлено перелік громад, розташованих у районах воєнних дій, окупації чи оточенні

В Україні оновлено перелік громад, розташованих у районах воєнних дій, окупації чи оточенніВчера, 14:59
Наказом Мінреінтеграції затверджено оновлений перелік, на основі якого внутрішньо переміщеним особам здійснюватимуть виплати. Нагадуємо, перелік не є фіксованим – він регулярно актуалізується.
До оновленого переліку територіальних громад, розташованих у районах проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), входить 9 областей.
Це територіальні громади Донецької (66), Харківської (56), Дніпропетровської (10), Луганської (37), Запорізької (59), Херсонської (48), Миколаївської (26), Сумської (20), Чернігівської (4) областей. Загалом у переліку наразі 326 громад.
Усі внутрішньо переміщені особи з цих громад отримають грошову допомогу від держави. Інформуємо, що зазначений перелік формується за погодженням Міноборони на підставі пропозицій відповідних обласних і Київської міської військових адміністрацій.
У процесі визначення таких територій спираються на три ключові критерії. Це:
• території, що є тимчасово окупованими;
• території, що перебувають в оточенні (блокуванні);
• території, на яких тривають активні бойові дії.
Якщо ви зареєстровані в якійсь із зазначених областей, але ваша громада відсутня в цьому переліку, радимо звернутися до своєї військової адміністрації (особисто або через гарячу лінію) й уточнити інформацію.