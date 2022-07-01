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В Україні оновлено перелік громад, розташованих у районах воєнних дій, окупації чи оточенні

Вчера, 14:59 citynews.net.ua | Напечатать

Наказом Мінреінтеграції затверджено оновлений перелік, на основі якого внутрішньо переміщеним особам здійснюватимуть виплати. Нагадуємо, перелік не є фіксованим – він регулярно актуалізується.

До оновленого переліку територіальних громад, розташованих у районах проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), входить 9 областей.

Це територіальні громади Донецької (66), Харківської (56), Дніпропетровської (10), Луганської (37), Запорізької (59), Херсонської (48), Миколаївської (26), Сумської (20), Чернігівської (4) областей. Загалом у переліку наразі 326 громад.

Усі внутрішньо переміщені особи з цих громад отримають грошову допомогу від держави. Інформуємо, що зазначений перелік формується за погодженням Міноборони на підставі пропозицій відповідних обласних і Київської міської військових адміністрацій.

У процесі визначення таких територій спираються на три ключові критерії. Це:

• території, що є тимчасово окупованими;

• території, що перебувають в оточенні (блокуванні);

• території, на яких тривають активні бойові дії.

Якщо ви зареєстровані в якійсь із зазначених областей, але ваша громада відсутня в цьому переліку, радимо звернутися до своєї військової адміністрації (особисто або через гарячу лінію) й уточнити інформацію.


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