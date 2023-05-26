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В Україні продовжено  строки для ідентифікації отримувачів пенсій та соцвиплат в Ощадбанку

Вчера, 14:54 citynews.net.ua | Напечатать

Згідно із Постановою Уряду, період для фізичної ідентифікації в «Ощадбанку» переселенців - одержувачів пенсійних та соціальних виплат продовжено до 31 грудня 2023 року. Це стосується ВПО, які зареєстровані до 24 лютого 2022 року. 

«Ощадбанк» не блокуватиме рахунки навіть за відсутності ідентифікації.
Також буде суттєво спрощена фізична ідентифікація для переселенців, які отримують виплати, на чому ми наполягали багато років.  
Однак для цього ще потрібно дочекатися прийняття окремого порядку. 

Таке рішення ухвалено на засіданні Кабміну. Відповідною постановою передбачено, що період для фізичної ідентифікації одержувачів пенсійних та соціальних виплат продовжено до 31 грудня 2023 року. Це стосується внутрішньо переміщених осіб, яких було взято на облік до 24 лютого 2022 року.

Отже, до кінця поточного року навіть за відсутності ідентифікації держава не припинятиме зазначені виплати, а Ощадбанк не блокуватиме рахунки.

Також урядова постанова розширює можливості для фізичної ідентифікації, необхідної для продовження отримання соціальних виплат. Зокрема, можна буде проводити ідентифікацію особи з використанням відеоконференцзвʼязку, під час сеансу якого предʼявлятимуться документи, що посвідчують особу.

До фізичної ідентифікації також прирівнюються:

  • авторизація в особистому електронному кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України за допомогою віддаленого кваліфікованого електронного підпису Дія Підпис (Дія ID);
  • посвідчення закордонною дипломатичною установою України факту, що особа, яка проживає за кордоном, є живою.

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