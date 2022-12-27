В Україні планують подовжити воєнний стан та мобілізацію

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкти президента Володимира Зеленського про продовження воєнного стану і загальної мобілізації на 90 діб.

Відповідну інформацію опубліковано на сайті парламенту.

Проєктом закону 8419 пропонується продовжити строк дії воєнного стану з 05:30 19 лютого 2023 року строком на 90 діб.

Проєктом закону 8420 передбачається продовження строку проведення загальної мобілізації з 19 лютого 2023 року на 90 діб.

Воєнний стан і загальну мобілізацію було оголошено 24 лютого 2022 року через повномасштабне вторгнення Росії на територію України.