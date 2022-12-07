З 1 січня всі страхові виплати здійснює Пенсійний фонд: що це означає для громадян

З 1 січня 2023 року уповноваженим органом в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування є Пенсійний фонд України.

Попри війну, держава продовжує виконувати свої соціальні зобов’язання перед українцями, у тому числі, – із забезпечення державного соціального страхування. Зокрема, Уряд швидко та ефективно реалізував вимоги ухваленого у вересні Закону №2620 щодо запровадження нової організаційної моделі соціального страхування в Україні.

Як повыдомили в пресслужбы Міністерства соціальної політики, згідно з Законом, з 1 січня виплати у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та від нещасного випадку на виробництві здійснюватиме не Фонд соціального страхування України, а Пенсійний фонд України.

Звертаємо увагу, що попри зміну органу, який здійснює страхові виплати, розмір цих виплат для громадян зберігається (детальніше – в інфографіці), а розмір деяких - навіть збільшується.

Єдине що змінюється - орган, що буде забезпечувати такі виплати. Отже, відтепер Пенсійний фонд України виплачуватиме:

допомогу по тимчасовій втраті працездатності ;

допомогу по вагітності і пологах ;

допомогу на поховання застрахованим особам в т. ч. потерпілим на виробництві;

одноразові та щомісячні страхові виплати потерпілим на виробництві, членам їх сімей.

Реабілітація постраждалих на виробництві також фінансуватиметься і надалі.

Держава зберігає всі виплати і забезпечення допоміжними засобами реабілітації для людей з інвалідністю, а видатки за цим напрямом у 2023 році збільшено вдвічі порівняно з 2022 роком – до 3,3 млрд грн.

Змінюється лише джерело фінансування цих видатків. Фінансування реабілітації постраждалих відбуватиметься за рахунок Національної служби здоров'я України (НСЗУ), забезпечення допоміжними засобами реабілітації – за рахунок державного Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю (ФСЗІ).

«Реалізація такого рішення дозволить не тільки скоротити управлінський апарат та зменшити видатки на його утримання, що дуже важливо під час повномасштабної війни. Власне, першочерговою метою реформування системи соціального страхування є підвищення доступності та ефективності сервісу, забезпечення прозорості процесів. Наразі ми - на шляху до повної автоматизації та цифровізації нарахування страхових виплат.

На сьогодні Пенсійний фонд володіє Державним реєстром застрахованих осіб, Електронним реєстром листків непрацездатності, тобто інформація, необхідна для нарахування лікарняних вже наявна у страховика. Це дозволить зробити процес нарахування більш зручним як для роботодавців, так і для заявників, оскільки послуга буде надаватися безпосередньо через особистий електронний кабінет страхувальника на Веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України. Наголошу, що хвилюватися щодо страхових виплат українцям не варто: умови їх надання та розміри НЕ змінюються», – підкреслила міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

Якщо раптом у вас виникли проблеми зі страховими виплатами, за консультацією рекомендуємо звертатись до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України (перелік діючих сервісних центрів за посиланням: https://www.pfu.gov.ua/ 2152993-servisni-tsentry-gu- pfu) або до Контакт-центру Пенсійного фонду України за телефоном: 0800 503 753.

Нагадаємо, що з 1 січня 2023 р. набув чинності закон про приєднання Фонду соціального страхування (ФССУ) до Пенсійного фонду України, згідно з яким Пенсійний фонд України (ПФУ) та його територіальні органи є правонаступниками ФССУ і виконують функції з соціального страхування.

Протягом листопада-грудня 2022 р. Уряд прийняв всі необхідні нормативні акти, аби забезпечити повну та ефективну передачу функцій соціального страхування.

Як установа, що має найбільш розгалужену мережу територіальних органів та є держателем і адміністратором електронного реєстру листків непрацездатності (складової частини реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування), Пенсійний фонд України відтепер здійснює:

призначення страхових виплат та надання соціальних послуг; відповідно до Закону

профілактику нещасних випадків;

проведення перевірки обґрунтованості видачі, продовження листків непрацездатності і документів, що є підставою для їх формування, на базі інформації з електронних систем та реєстрів;

контроль за використанням страхувальниками страхових коштів.

27 грудня Уряд також ухвалив постанову, якою розпочав процедуру припинення ФССУ як окремої установи, що має завершитись не пізніше 1 травня 2023 року.