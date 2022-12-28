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Соціальні виплати у 2023 році: які з них продовжені автоматично, а в яких випадках треба звертатися до органів соцзахисту

Сегодня, 12:27 citynews.net.ua | Напечатать

Незважаючи на війну, Мінсоцполітики постійно працює над забезпеченням своєчасних соціальних виплат для підтримки найбільш незахищених верств населення.

Як повідомили у пресслужбі Міністерства соціальної політики, продовження дії соціальних виплат, термін яких сплив вже після 24 лютого 2022 року, є актуальною темою у суспільстві. Мінсоцполітики повідомляє, що з 01 січня 2023 року соціальні виплати автоматично продовжено на весь період дії воєнного стану  плюс один місяць після його завершення . 

У першу чергу виплати продовжені дітям у складних життєвих обставинах, зокрема дітям, над якими здійснюють опіку чи піклування; які є хворими на тяжкі захворювання; які мають інвалідність або чиї батьки ухиляються від сплати аліментів. 

Також продовжено строк виплат допомог громадянам, які не мають права на пенсію та/або є особами з інвалідністю; які мають інвалідність з дитинства або доглядають за такими особами (з інвалідністю I та II групи з психічними розладами). 

Також звертаємо увагу працездатних осіб, які вимушено не працюють через догляд  за особою з інвалідністю I групи або особою, яка досягла 80-річного віку – до 31 грудня 2023 року для вас діє перехідний механізм виплати раніше призначених щомісячних компенсацій. Допомога на проживання ВПО теж продовжена автоматично без необхідності подачі будь-яких документів. 

Водночас, в окремих випадках отримувачам допомог необхідно звернутися до органів соцзахисту, щоб підтвердити своє право на подальше отримання допомоги. Зокрема, мова йде про допомогу малозабезпеченим родинам та одиноким матерям, які отримують виплати на дітей, особам, які отримували тимчасову допомогу через досягнення загального пенсійного віку, але не набули права на пенсію, оскільки право на такі виплати повʼязано з оцінкою фінансово-майнового стану родин.

ВАЖЛИВО! Звертатись за продовженням отримання виплат малозабезпеченим, одиноким та особам, які отримували тимчасову допомогу через досягнення загального пенсійного віку, але не набули права на пенсію, не потрібно, якщо отримувач таких допомог живе на тимчасово окупованій території або територіях проведення активних бойових дій. У цих випадках продовження також відбувається автоматично без звернення.

 

 



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