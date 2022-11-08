Голова партії Слуга Народу увірвалася в шпиталь до пораненого бійця що критикував корупційний законопроект

17 грудня голова партії Слуга Народу Шуляк прийшла у палату до військового та юриста Олега Симороза, який підірвався на протитанковій міні і втратив обидві ноги.

"Минуло три дні, але мені досі складно повірити, що голова правлячої партії "слуг" увірвалася до мене у військовий госпіталь, щоб з’ясовувати стосунки з військовослужбовцем, який залишив свої дві ноги на Донбасі й перебуває у важкому стані" - так написав Олег Симороз після визиту голови партії Зеленського..

Шуляк начебто збиралася обговорити резонансний допис Симороза, в якому той розкритикував її законопроєкт щодо містобудування 5655, який раніше прийняла Верховна Рада.

"У відповідь вона почала просто банально брехати мені в очі й намагатися зробити з мене дурня. Більше того, вона навіть набралася нахабності натякнути, що я у когось взяв гроші за свій резонансний допис про неї!

Голова правлячої партії "слуг" напевно думає, що поки в країні йде війна й увага суспільства зосереджена саме на війні, то за зачиненими дверима парламенту, можна спокійно, безкарно й кулуарно, разом із зрадниками з ОПЗЖ протягувати антинародні закони для своєї особистої вигоди.

Але я пообіцяв цій слузі будівельної мафії, що рано чи пізно в Україні нарешті - вперше за часи незалежності - з'явиться нормальна влада, й тоді вона постане перед справедливим судом. А у в’язниці в неї буде змога ходити на прогулянки зі своїми "конструктивними колегами" з ОПЗЖ, з якими вона зараз і протягує жахливі антинародні закони" - повідомив Олег Симороз.

Цей вчинок вже викликав незадоволення нардепів з правлячої партії.

Після цього вчинку народна депутатка Галина Янченко написала заяву на вихід із партії "Слуга народу".

"Вчинок Олени Шуляк по відношенню до пораненого бійця - це дніщє. Прийти до захисника в госпіталь, не щоб провідати, не щоб підтримати, - а щоб поз’ясовусати стосунки щодо її корупційного законопроєкту - це плювок в обличчя всім нашим воїнам, всім волонтерам, всім, хто ризикує своїм життям на передовій заради перемоги нашої країни.

Людина, яка обіймає державну посаду, не має на таке права! Від слова взагалі.

Але це, на жаль, далеко не перший її негідний вчинок. Вона і раніше дозволяла собі оббріхувати волонтерів, шантажувати депутатів і зневажати колег. Перебувати в одній партії з Шуляк - це толерувати таку огидну поведінку. Написала заяву про вихід з партії "Слуга народу".

13 грудня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №5655 щодо реформування сфери містобудівної діяльності, який, зокрема, критикували глави українських міст та селищ, архітектори та громадські активісти.