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СБУ затримала диверсанта російської воєнної розвідки, який готував вибухи на Одеській залізниці

Вчера, 14:18 citynews.net.ua | Напечатать

Контррозвідка Служби безпеки запобігла серії диверсій на об’єктах залізничної інфраструктури на півдні України. В результаті багатоетапної спецоперації на Одещині затримано агента гу гш зс рф (більш відомого як ГРУ).

Серед вилученого у зловмисника – понад 3 кг тротилу, протитанкова міна і підривачі.

Встановлено, що він збирав розвіддані про перевезення військової техніки, озброєння, боєприпасів і паливо-мастильних матеріалів на окремих ділянках Одеської залізниці.

Отриману інформацію планував передати воєнній розвідці рф для підготовки вибухів на основних логістичних шляхах Сил оборони на південному напрямку.

Для виконання ворожого завдання зловмисник встановив поблизу залізничної колії у передмісті Одеси дві дистанційні фотопастки. Ці спеціальні пристрої дозволяли йому відстежувати переміщення рухомого складу в режимі реального часу і отримувати відповідні фото через мобільний додаток.

Для конспірації російський агент постійно змінював зовнішність та канали зв’язку зі своїм російським «куратором». Також він використовував документи, оформлені на підставних осіб, зокрема паспорт громадянина України.

Втім, йому це не допомогло. Співробітники СБУ своєчасно встановили місце перебування зловмисника, задокументували злочинні дії і затримали його під час налаштування пристрою дистанційного спостереження за маршрутом залізничного транспорту.

Під час затримання у ворожого диверсанта виявлено тротилову шашку вагою 200 г та ще одну фотопастку.

Крім того, в ході подальших слідчих дій правоохоронці вилучили із раніше підготовленого зловмисником схрону:

  • ​11 тротилових шашок;
  • ​міну ТМ-62 з детонаторами.

За даними слідства, ворожим поплічником виявився колишній посадовець одного з райвідділів міліції в Одесі. Після початку повномасштабного вторгнення він був завербований представником ГРУ рф для проведення розвідувально-підривної діяльності в регіоні.

Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Також вирішується питання щодо додаткової кваліфікації його злочинних дій за ст. 113 (диверсія) Кримінального кодексу України.


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