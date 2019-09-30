Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей

29 октября 2019 года в соответствии с постановлением Кабмина вступает в силу порядок пересечения линии разграничения на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях.

Гражданам Украины для пересечения линии разграничения на временно оккупированных территориях необходимо иметь с собой паспорт гражданина Украины или заграничный паспорт или временное удостоверение гражданина Украины и разрешение на проживание физического лица.

Гражданам Украины не достигшим 16-летнего возраста при пересечении линии разграничения необходимо иметь с собой паспорт гражданина Украины или загранпаспорт, или временное удостоверение гражданина Украины или проездной документ ребенка.

Миграционная служба Украины уже не выдает проездной документ ребенка, но те, кто получил его раньше, могут этим документом пользоваться до окончания срока его действия.

Как пересечь линию разграничения если нет украинского паспорта?

Выехать из временно оккупированных территорий могут и граждане Украины, которые не имели возможности оформить паспорт гражданина Украины, но им при пересечении КПВВ необходимо предъявить свидетельство о рождении или любой другой документ, удостоверяющий личность и подтверждающий гражданство Украины. Также могут выехать из временно оккупированных территорий и граждане Украины, которые родились на этих территориях, а потому не получили свидетельство о рождении украинского образца. Уезжать из временно оккупированных территорий они должны с сопровождающим лицом и по его паспорту, а также документами, подтверждающими факт их рождения.

Кроме того, пропуск граждан Украины, выехавших из временно оккупированных территорий для оформления документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины, будет осуществляться при предъявлении справки, выданной территориальным органом или подразделением ДМС.

К тому же нашим соотечественникам стоит учесть, что пропуск на временно оккупированных территориях граждан Украины, которые не достигли 16-летнего возраста, осуществляется по нотариально заверенному согласию второго из родителей или других документов, предусмотренных постановлением Кабмина от 27 января 1995 № 57.

Нотариально удостоверенное согласие второго из родителей (усыновителей) не требуется в случае, если ребенок возвращается на временно оккупированные территории в сопровождении родителя, с которым осуществил выезд.

Пересечение линии разграничения для студентов и учащихся

С целью обеспечения права граждан Украины на образование предоставлена возможность въезда на временно оккупированных территориях и выезда из них граждан Украины в возрасте от 14 до 16 лет, обучающихся в учебных заведениях на контролируемой украинскими властями территории, без сопровождения родителей (усыновителей или одного из родителей), опекунов, попечителей, иных законных представителей, проживающих на временно оккупированных территориях, - по предъявлении документа, удостоверяющего личность и подтверждающим гражданство Украины, и наличии документа, подтверждающего факт обучения в учебном заведении на контрольной территории Украины.

Для иностранцев порядок пересечения линии разграничения фактически остался без изменений.

Госпогранслужба обращается ко всем путешествующих с просьбой детально ознакомиться с условиями пересечения линии разграничения и обязательно оформлять для детей паспорта Украины или загранпаспорта, чтобы при пересечении линии разграничения не возникало проблемных вопросов.