» » Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей

Вчера, 16:17 citynews.net.ua | Напечатать

29 октября 2019 года в соответствии с постановлением Кабмина вступает в силу порядок пересечения линии разграничения на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях. 

Гражданам Украины для пересечения линии разграничения на временно оккупированных территориях необходимо иметь с собой паспорт гражданина Украины или заграничный паспорт или временное удостоверение гражданина Украины и разрешение на проживание физического лица.

Гражданам Украины не достигшим 16-летнего возраста при пересечении линии разграничения необходимо иметь с собой паспорт гражданина Украины или загранпаспорт, или временное удостоверение гражданина Украины или проездной документ ребенка.

Миграционная служба Украины уже не выдает проездной документ ребенка, но те, кто получил его раньше, могут этим документом пользоваться до окончания срока его действия.

Как пересечь линию разграничения если нет украинского паспорта?

Выехать из временно оккупированных территорий могут и граждане Украины, которые не имели возможности оформить паспорт гражданина Украины, но им при пересечении КПВВ необходимо предъявить свидетельство о рождении или любой другой документ, удостоверяющий личность и подтверждающий гражданство Украины. Также могут выехать из временно оккупированных территорий и граждане Украины, которые родились на этих территориях, а потому не получили свидетельство о рождении украинского образца. Уезжать из временно оккупированных территорий они должны с сопровождающим лицом и по его паспорту, а также документами, подтверждающими факт их рождения.

Кроме того, пропуск граждан Украины, выехавших из временно оккупированных территорий для оформления документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины, будет осуществляться при предъявлении справки, выданной территориальным органом или подразделением ДМС.

К тому же нашим соотечественникам стоит учесть, что пропуск на временно оккупированных территориях граждан Украины, которые не достигли 16-летнего возраста, осуществляется по нотариально заверенному согласию второго из родителей или других документов, предусмотренных постановлением Кабмина от 27 января 1995 № 57.

Нотариально удостоверенное согласие второго из родителей (усыновителей) не требуется в случае, если ребенок возвращается на временно оккупированные территории в сопровождении родителя, с которым осуществил выезд.

Пересечение линии разграничения для студентов и учащихся

С целью обеспечения права граждан Украины на образование предоставлена возможность въезда на временно оккупированных территориях и выезда из них граждан Украины в возрасте от 14 до 16 лет, обучающихся в учебных заведениях на контролируемой украинскими властями территории, без сопровождения родителей (усыновителей или одного из родителей), опекунов, попечителей, иных законных представителей, проживающих на временно оккупированных территориях, - по предъявлении документа, удостоверяющего личность и подтверждающим гражданство Украины, и наличии документа, подтверждающего факт обучения в учебном заведении на контрольной территории Украины.

Для иностранцев порядок пересечения линии разграничения фактически остался без изменений.

Госпогранслужба обращается ко всем путешествующих с просьбой детально ознакомиться с условиями пересечения линии разграничения и обязательно оформлять для детей паспорта Украины или загранпаспорта, чтобы при пересечении линии разграничения не возникало проблемных вопросов.



Теги: КПВВ Правила пересечения

Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Вчера, 16:17

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей

Вчера, 15:50

В ЕС разработали правила выявления российских паспортов у жителей оккупированных районов Донбасса

Вчера, 15:18

Алексей Данилов назначен секретарем СНБО Украины

Вчера, 14:51

Почти 500 жителей оккупированных Донбасса и Крыма поступили в украинские вузы

Вчера, 14:46

Виталий Кличко: Провластный законопроект о столице направлен против киевлян

Вчера, 13:47

В Лисичанске попробуют уволить Шилина с поста мэра города

Вчера, 10:50

В Старобельске для подкупа «немецких полицейских» женщина отдала местным мошенникам все сбережения

Вчера, 10:37

В Донецке террористы пытались завербовать бывшего студента-иностранца

Вчера, 10:30

В Луганской области отобрали 23 лицензии за продажу алкоголя несовершеннолетним

Вчера, 09:57

В Луганской области российские террористы устроили массированный обстрел позиций ВСУ из тяжелых минометов

2-10-2019, 16:13

СБУ задержала в Донецкой области информаторку террористической организации «ДНР»

2-10-2019, 11:52

Монетизация льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг - что меняется с 1 октября?

Новости Украины:

Вчера, 14:39

Одесса приняла участие в международной туристической выставке «IFTM Top Resa» в Париже

Вчера, 12:42

Верховная Рада поддержала создание Магистрата в Киеве и возвращение райсоветов

Вчера, 11:53

На пляже в Одессе ночью горел кафе-ресторан АVА

2-10-2019, 12:07

В Киевской области полиция застрелила преступника ранившего спецназовцев

1-10-2019, 14:44

В Одесской области руководители нацполиции и пограничников вымогали деньги у подчиненных

1-10-2019, 11:22

Сильный ветер оставил без электроэнергии сотни населенных пунктов по всей Украине

1-10-2019, 11:17

В Одессе вандалы повредили фонтан на проспекте Академика Глушко

30-09-2019, 19:38

Зеленский подписал указ об увольнении Данилюка с должности секретаря СНБО

30-09-2019, 18:04

В Киеве 1 октября ожидаются сильные порывы ветра

30-09-2019, 17:42

Распечатка книг из pdf недорого, малый тираж

30-09-2019, 17:41

Заказать изготовление наклеек в Украине

30-09-2019, 17:37

Ремонт стиральных машин (ремонт стиралок)

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Октябрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 



^Наверх

 

Правила пересечения линии разграничения с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей