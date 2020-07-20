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На КПВВ в Станице Луганской с 1 августа будут требовать карантин со смартфоном или тестирование на COVID-19

Вчера, 20:54 citynews.net.ua | Напечатать

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 22 июля 2020 № 641 о продлении с 1 по 31 августа карантина на территории Украины Командующим операции объединенных сил уточнен порядок пропуска лиц и транспортных средств через линию разграничения.

Граждане, следующие с временно оккупированных районов Луганской и Донецкой областей, будут проходить бесконтактный температурный скрининг тела и опрос на предмет контакта с больными COVID-19. Также важно знать, что граждане Украины (кроме тех, кто прибывает для участия в ЗНО) будут пропускаться только при условии согласия на прохождение самоизоляции, с использованием единого электронного сервиса «Действуй дома», или обсервации. В Луганской области на КПВВ обещают также запустить тестирование на COVID-19 в течении 48 часов, что позволит в дальнейшем избежать обсервации при отрицательном результате на коронавирус.

Для пересечения линии разграничения через КПВВ граждане будут допускаться со средствами защиты органов дыхания. Одновременно в контрольных пунктах сможет находиться такое количество лиц, которое обеспечит соблюдение социальной дистанции.

Также на период действия карантина, в Донецкой и Луганской областях запрещается пересечение линии разграничения на контрольных пунктах въезда-выезда иностранцами и лицами без гражданства без наличия полиса (свидетельства, сертификата) страхования, выданный страховой компанией, зарегистрированной в Украине, или иностранной страховой компанией, которая имеет представительство на территории Украины или договорные отношения со страховой компанией - партнером на территории Украины (ассистанс) и покрывает расходы, связанные с лечением COVID-19, и действует на срок пребывания в Украине.


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Правила карантина при пересечении КПВВ в Станице Луганской с 1 августа 2020 года