» » В Станице Луганской жители оккупированных районов получат выбор между обсервацией или платным ПЦР-тестом

В Станице Луганской жители оккупированных районов получат выбор между обсервацией или платным ПЦР-тестом

Сегодня, 12:41 citynews.net.ua | Напечатать

Выезжающие из оккупированных районов через Станицу Луганскую смогут сдавать платный ПЦР-тест на COVID-19 вместо обсервации и карантина.

Такую возможность анонсировал глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай на заседании региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

«В Станице Луганской должен заработать мобильный пункт, где можно будет добровольно сдать материал для прохождения ПЦР-тестирования. В случае получения отрицательного результата это позволит не находиться на самоизоляции», - отметил Сергей Гайдай.

Исследования методом ПЦР проводят вирусологическая лаборатория вышеназванного центра и ООО «КДЛ «Фармбиотест». Исследования методом ИФА - 9 лабораторий области. Среди них четыре частные, а также в клинических лабораториях, расположенных в Беловодском, Сватовском, Старобельском, Попаснянском и Новоайдарском районах.

В настоящее время стоимость тестирования в частных лабораториях Луганской области составляет: ИФА (2 показателя) составляет примерно 580 грн, стоимость ПЦР-теста - около 1200 гривень.

Государственные лаборатории в Луганской области выполняют тесты на COVID-19  только для больниц или государственных служб.
По итогам заседания решено оставить без изменений ранее принятые послабления противоэпидемических мероприятий.

Также поручено продолжить выполнение мероприятий, направленных на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации, вызванной коронавируса, и информирования общественности по соблюдению ряда карантинных ограничений.

А именно, при нахождении в общественных местах, зданиях, сооружениях и общественном транспорте необходимо использовать медицинские маски или респираторы; регулярно мыть руки или пользоваться антисептиком; соблюдать правила респираторной гигиены постоянно проветривать помещение и делать влажную уборку с использованием дезинфицирующих средств.



Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 12:41

В Станице Луганской жители оккупированных районов получат выбор между обсервацией или платным ПЦР-тестом

Сегодня, 12:14

В Луганской области предприятия заплатили более 500 млн гривень НДС

Сегодня, 10:50

В Луганской области 3 новых случая COVID-19. В Украине - 1197 заболевших

Сегодня, 10:26

Российские террористы обстреляли район Новотошковского

Сегодня, 10:21

В Луганской области сорвали и сожгли флаг Украины

Вчера, 19:07

Война за воду: почему стоит ожидать продолжения российского вторжения и что может сделать Украина

Вчера, 15:17

В Донецкой области руководитель налоговой вымогала до 1% оборота с предприятия

Вчера, 14:34

Чистый доход Укрпочты за 6 месяцев 2020 составил почти 4,3 млрд гривень

Вчера, 12:14

Зеленский хочет назначить Кравчука вместо Кучмы на переговоры в Минске

Вчера, 11:36

В ОБСЕ зафиксировали более 100 взрывов и выстрелов в первый день «перемирия»

Вчера, 10:47

В Луганской области новый случай COVID-19. В Украине - больше 1000 заболевших

Вчера, 10:43

С 1 августа увеличиваются штрафы за продажи с нарушениями правил кассовых аппаратов

Новости Украины:

Вчера, 19:07

Война за воду: почему стоит ожидать продолжения российского вторжения и что может сделать Украина

28-07-2020, 12:50

В Одессе прокуратура просит пострадавших арендаторов рынка «7 километр» прийти в суд

27-07-2020, 20:44

В Киеве авария на ТЕЦ - 3 района остались без электричества и троллейбусов

27-07-2020, 14:07

Как малому бизнесу выйти на рынок Европы?

27-07-2020, 10:50

В Запорожье судья отпустил убившего ветерана АТО преступника под залог в 40 тыс гривень

22-07-2020, 13:32

3 вещи, которые нужно знать о мужской футболке

21-07-2020, 13:34

Захват заложников в Луцке: Ждут Авакова

21-07-2020, 11:11

В Луцке захватили заложников

20-07-2020, 16:52

Россия продает в оккупированном Крыму поддельную «закарпатскую» воду

20-07-2020, 16:10

В Черном море стартовали международные учения «Си Бриз»

20-07-2020, 15:09

Киевское «Динамо» уволило Михайличенко с поста главного тренера

20-07-2020, 14:30

С 24 по 30 июля состоятся показы лучших лент Одесского международного кинофестиваля

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Июль 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 



^Наверх

 

В Станице Луганской жители оккупированных районов получат выбор между обсервацией или платным ПЦР-тестом » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня