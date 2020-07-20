В Станице Луганской жители оккупированных районов получат выбор между обсервацией или платным ПЦР-тестом

Выезжающие из оккупированных районов через Станицу Луганскую смогут сдавать платный ПЦР-тест на COVID-19 вместо обсервации и карантина.

Такую возможность анонсировал глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай на заседании региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

«В Станице Луганской должен заработать мобильный пункт, где можно будет добровольно сдать материал для прохождения ПЦР-тестирования. В случае получения отрицательного результата это позволит не находиться на самоизоляции», - отметил Сергей Гайдай.

Исследования методом ПЦР проводят вирусологическая лаборатория вышеназванного центра и ООО «КДЛ «Фармбиотест». Исследования методом ИФА - 9 лабораторий области. Среди них четыре частные, а также в клинических лабораториях, расположенных в Беловодском, Сватовском, Старобельском, Попаснянском и Новоайдарском районах.

В настоящее время стоимость тестирования в частных лабораториях Луганской области составляет: ИФА (2 показателя) составляет примерно 580 грн, стоимость ПЦР-теста - около 1200 гривень.

Государственные лаборатории в Луганской области выполняют тесты на COVID-19 только для больниц или государственных служб.

По итогам заседания решено оставить без изменений ранее принятые послабления противоэпидемических мероприятий.

Также поручено продолжить выполнение мероприятий, направленных на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации, вызванной коронавируса, и информирования общественности по соблюдению ряда карантинных ограничений.

А именно, при нахождении в общественных местах, зданиях, сооружениях и общественном транспорте необходимо использовать медицинские маски или респираторы; регулярно мыть руки или пользоваться антисептиком; соблюдать правила респираторной гигиены постоянно проветривать помещение и делать влажную уборку с использованием дезинфицирующих средств.



