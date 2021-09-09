Российские оккупанты ужесточили выезд через КПВВ в Станице Луганской - только по спискам и разрешениям

Главарь оккупировавших часть Луганской области российских боевиков Леонид Пасечник подписал «указ», которым ужесточил правила пересечения временного пункта пропуска «Станица Луганская».

При этом на оккупированных территориях Луганской области отсутствуют тесты на COVID-19, лекарства и вакцины. А даже официальная смертность от этой болезни превышает 10%, в то время как в Украине люди могут получить проверенные вакцины и лечение.

Под предлогом эпидемии COVID-19, а также с «целью обеспечения безопасности жителей» оккупированных территорий выезд лиц, имеющих регистрацию по месту жительства на территории оккупированных районов, на территорию Украины осуществляется на основании списков, сформированных постоянно действующей рабочей группой, при наличии одного из следующих оснований:

с целью осуществления лечения (реабилитации) на территории Украины;

с целью обучения на территории Украины;

необходимость постороннего ухода за близким родственником, проживающим на территории Украины;

в связи с погребением родственника на территории Украины.

Также ужесточены правила въезда на оккупированные территории Луганской области через КПВВ в Станице Луганской — граждане без прописки по месту жительства на территории оккупированных районов пропускаются только на основании списков, сформированных рабочей группой, при наличии одного из следующих оснований:

с целью осуществления лечения (реабилитации) на оккупированной территории;

с целью обучения на оккупированной территории;

необходимость постороннего ухода за близким родственником, проживающим на оккупированной территории;

в связи с погребением родственника на оккупированной территории;

с целью получения денежной помощи и участии в прочих пропагандистских проектах российских оккупантов.

В исключительных случаях допускается выезд и въезд граждан при необходимости экстренного (безотлагательного) пересечения линии фактического разграничения на основании решения рабочей группы, согласованного с так называемым «Министерством государственной безопасности» российских оккупантов.