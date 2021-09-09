» » Российские оккупанты ужесточили выезд через КПВВ в Станице Луганской - только по спискам и разрешениям

Российские оккупанты ужесточили выезд через КПВВ в Станице Луганской - только по спискам и разрешениям

Сегодня, 11:32 citynews.net.ua | Напечатать

Главарь оккупировавших часть Луганской области российских боевиков Леонид Пасечник подписал «указ», которым ужесточил правила пересечения временного пункта пропуска «Станица Луганская».

При этом на оккупированных территориях Луганской области отсутствуют тесты на COVID-19, лекарства и вакцины. А даже официальная смертность от этой болезни превышает 10%, в то время как в Украине люди могут получить проверенные вакцины и лечение.

Под предлогом эпидемии COVID-19, а также с «целью обеспечения безопасности жителей» оккупированных территорий выезд лиц, имеющих регистрацию по месту жительства на территории оккупированных районов, на территорию Украины осуществляется на основании списков, сформированных постоянно действующей рабочей группой, при наличии одного из следующих оснований:

  • с целью осуществления лечения (реабилитации) на территории Украины;
  • с целью обучения на территории Украины;
  • необходимость постороннего ухода за близким родственником, проживающим на территории Украины;
  • в связи с погребением родственника на территории Украины.

Также ужесточены правила въезда на оккупированные территории Луганской области через КПВВ в Станице Луганской — граждане без прописки по месту жительства на территории оккупированных районов пропускаются только на основании списков, сформированных рабочей группой, при наличии одного из следующих оснований:

  • с целью осуществления лечения (реабилитации) на оккупированной территории;
  • с целью обучения на оккупированной территории;
  • необходимость постороннего ухода за близким родственником, проживающим на оккупированной территории;
  • в связи с погребением родственника на оккупированной территории;
  • с целью получения денежной помощи и участии в прочих пропагандистских проектах российских оккупантов.

В исключительных случаях допускается выезд и въезд граждан при необходимости экстренного (безотлагательного) пересечения линии фактического разграничения на основании решения рабочей группы, согласованного с так называемым «Министерством государственной безопасности» российских оккупантов.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 11:32

Российские оккупанты ужесточили выезд через КПВВ в Станице Луганской - только по спискам и разрешениям

8-10-2021, 22:14

В Луганской области ребенка завалило песком в карьере

8-10-2021, 14:07

В Луганской области прогнозируют заморозки на грунте

8-10-2021, 14:00

Восток SOS получил 13 обращений из-за незаконных действий силовиков на Донбассе

8-10-2021, 13:36

Зеленский подписал указ о помиловании 31 осужденного защитника Украины

8-10-2021, 12:37

Народные депутаты избрали нового спикера Верховной Рады

8-10-2021, 10:45

В Северодонецке задержали подозреваемого в ограблении 15-летней девочки

8-10-2021, 09:37

В Луганской области российские бевики обстреляли Золотое, Новозвановку и Троицкое 

8-10-2021, 08:50

В Луганской области новый рекорд заболеваемости COVID-19

8-10-2021, 08:43

Нардеп Антон Поляков обнаружен мертвым в киевском такси

7-10-2021, 20:35

В Украине утвердили список профессий для обязательной вакцинации

7-10-2021, 19:04

В Луганской области вакцинируют только AstraZeneca. Другие вакцины берегут для второй дозы?

Новости Украины:

8-10-2021, 09:32

В Харькове школьников отправят на каникулы уже с 18 октября

8-10-2021, 08:43

Нардеп Антон Поляков обнаружен мертвым в киевском такси

6-10-2021, 13:20

Труханову и чиновникам в Одессе объявлено подозрение в хищениях на 500 млн гривень

5-10-2021, 15:39

С 5 октября в Киеве в ЦНАП можно будет попасть только с COVID-сертификатом или негативным тестом

29-09-2021, 14:29

В Украине открыли новый контейнерный путь в Китай

27-09-2021, 14:18

Киев планирует возобновить уничтоженную усадьбу Барбана

24-09-2021, 13:23

Любитель «георгиевской ленты» из Молдовы получил трехлетний запрет на въезд в Украину

24-09-2021, 13:17

В Украине выполнили первую трансплантацию легких и первую пересадку сердца ребенку

23-09-2021, 16:15

В Киеве три университета перешли на дистанционное обучение

15-09-2021, 14:38

В Днепре взорвали пресс-секретарку ГСЧС и ветерана АТО

13-09-2021, 18:03

В США выбрали победителей Creative Arts Emmy: Корона, Мандалорец и Ход королевы собрали почти все награды

9-09-2021, 13:04

Укрпочта выпустила почтовые марки с женщинами-учеными «Наука - це вона»

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Октябрь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031



^Наверх

 

Новые правила пересечения КПВВ в Станице Луганской с 10 октября 2021 года