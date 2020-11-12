КПВВ на админграницах с Крымом, а также Луганской и Донецкой областях будут работать круглосуточно - новые правила

Кабинет Министров Украины на заседании 25 ноября урегулировал своим постановлением все гуманитарные основания для пересечения КПВВ в случае, если их работа будет ограничиваться.

Теперь КПВВ на админграницах с полуостровом Крым, а также Луганской и Донецкой областях будут работать круглосуточно.

При этом, работа КПВВ на админгранице с АР Крым может временно приостанавливаться по решению Кабинета Министров Украины в соответствии с законом.

Работа КПВВ в Донецкой и Луганской областях может временно приостанавливаться по решению командующего Объединенных сил.

Исключением является ситуация, при которой возникает угроза жизни и здоровью лиц, находящихся на КПВВ, а также явления, тенденции и факторы, которые могут сделать невозможным или затруднить работу КПВВ. В таких случаях решение об ограничении работы КПВВ может принять начальник органа охраны государственной границы, в зоне ответственности которого находится контрольный пункт, но не более чем на 72 часа.

Вместе с тем на время временного ограничения работы КПВВ выезд с временно оккупированной территории Украины и въезд на нее может осуществляться безотлагательно при наличии оснований гуманитарного характера. А именно:

в случае возвращения к месту жительства граждан Украины и членов их семей, место жительства которых в установленном законом порядке зарегистрировано в АР Крым или городе Севастополе, а также их транспортных средств, грузов и другого имущества - для въезда на временно оккупированную территорию Украины;

в случае возвращения лица к месту своего проживания - при пересечении линии соприкосновения;

в случае возвращения к месту жительства граждан Украины и членов их семей, место жительства которых в установленном законом порядке зарегистрировано за пределами АР Крым или м. Севастополь или фактическое место проживания / пребывания которых в соответствии со справкой о постановке на учет ВПО находится за пределами АР Крыму и города Севастополя, а также их транспортных средств, грузов и другого имущества - для выезда из временно оккупированной территории Украины;

с целью воссоединения семьи, в частности в случае совместного путешествия членов семьи при наличии оснований для пересечения контрольного пункта хотя бы у одного члена семьи - другие члены семьи также допускаются к пересечению контрольного пункта.

Разрешается пересечение контрольного пункта родителям (одному из родителей), если дети находятся на временно оккупированной территории Украины или на другой части территории Украины отдельно от родителей (одного из родителей).

в случае тяжелой болезни, смерти близких родственников;

в случае необходимости обеспечения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения или прохождения лечения при наличии тяжелых и / или хронических болезней (в частности инсулинозависимого диабета, онкологических заболеваний, потребности в антиретровирусной, противотуберкулезной терапии)

в случае выезда из временно оккупированной территории Украины лица, имеющего документы, подтверждающие право на постоянное или временное проживание в другом государстве;

пересечение контрольного пункта ребенком, не достигшим 16-летнего возраста, в сопровождении одного из родителей (усыновителей), опекунов, попечителей или других законных представителей или в сопровождении других лиц, уполномоченных одним из родителей (усыновителей), опекунов, попечителей или других законных представителей для оформления ребенку документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины;

пересечение контрольного пункта лицами с целью посещения учебного заведения для обучения, прохождения профессионально-практической подготовки, государственной итоговой аттестации (в частности в форме ЗНО), квалификационной аттестации соискателей профессиональной (профессионально-технического) образования, вступительных экзаменов, проводимых с использованием организационно-технологических процессов, осуществления внешнего независимого оценивания, проведения подготовительных мероприятий к практической подготовке на производстве, лабораторных работ и тренажерных занятий, аттестации соискателей высшего образования и соответствующих подготовительных мероприятий, получения документов об образовании, участия в образовательном процессе, связанном с образованием взрослых, при условии предоставления подтверждающих документов;

с целью обеспечения защиты национальных интересов или в связи с выполнением международных обязательств представителями иностранных дипломатических представительств и консульских учреждений и представительств международных организаций в Украине (с пропуском их транспортных средств, грузов и другого имущества);

с целью принятия наследства;

при наличии других случаев, когда есть основание считать, что ситуация требует безотлагательного пересечения лицом контрольного пункта в любом направлении по основаниям гуманитарного характера или с целью предотвращения возникновения угрозы жизни и здоровью лица и/или нарушению его прав (в частности, в при политическом преследования лица на временно оккупированной территории Украины).

Наличие оснований гуманитарного характера по возможности должна быть документально подтверждена.