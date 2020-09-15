В Станично-Луганском районе опять горят леса - подозревают российских террористов

В Станично-Луганском районе сегодня возник лесной пожар. Причиной считают обстрел со стороны российских террористов трассирующими боеприпасами.

Несмотря на то, что жители станицы Луганской и волонтеры сообщают о практически ежедневных обстрелах, в штабе ООС не замечают этой информации и в сводках пишут о соблюдении перемирия.

Также, по информации жителей Станицы Луганской, пожары возникали из-за обстрелов со стороны российских террористов, но местная власть не признавала это диверсиями.

«Некоторые считают, что у нас тихо, мирно, и ни какой войны нет. Даже считают, выборы проводить безопасно. Но в течение шести лет, каждый раз, как только поднимается сильный ветер, так на территории района возникает пожар. Обычно они „начинаются“ с берега Северского Донца, или где-то по дальше, от выстрела мины, трассирующего заряда, РПГ, СПГ и тому подобное.

Не исключением стал и сегодняшний день. Как только усилился ветер, в 11-00 начали поступать сообщения о пожаре. Странным образом, одновременно, пожара „возникли“ в селах Артема, Песчаное, Плотина, Теплое, Малиновое, Валуйское. Только сегодня изменилась тактика.

Сейчас для тушения пожаров привлечены все экипажи ДСНС и лесной охраны. Помогают фермерские хозяйства. Проводят опашку территорий и подвозят воду» — говорится в сообщении Станично Луганской администрации.

После очередного массового возгорания, Станично Луганская администрация наконец признала проблему и практически прямо назвала виновников.

Возможно и в штабе ООС начнут сообщать реальную ситуацию об обстрелах и несоблюдении российскими террористами мирных договоренностей.