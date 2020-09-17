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КПВВ Станица Луганская не работает 2 октября

Сегодня, 09:34 citynews.net.ua | Напечатать

КПВВ «Станица Луганская» временно закрыт — продолжаются работы по ликвидации последствий пожара

Как сообщили в Госпогранслужбе, основные очаги огня вблизи контрольного пункта въезда-выезда «Станица Луганская» локализованы.

Пожар, который вчера охватил сервисную зону пункта пропуска, погашен и возгорание на территории КПВВ не допущено. Однако, на сегодня сохраняется угроза распространения огня с прилегающей территории, где еще есть отдельные очаги тления.

КПВВ в Станице Луганской из-за распространение пожара по решению командующего операции Объединенных сил временно закрыт. Огнем частично повреждены объекты в сервисной зоне у КПВВ, в частности, модуль работников Международного Комитета Красного Креста, который служил пунктом оказания помощи лицам, следующих через линию разграничения.

Сейчас у контрольного пункта находится расчет ДСНС, а в КПВВ пограничный наряд Госпогранслужбы по прикрытию. В пограничном подразделении создан резерв, который готов оперативно реагировать на изменения обстановки. Проводятся все необходимые меры по ликвидации последствий пожара и работы для возобновления функционирования КПВВ.


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