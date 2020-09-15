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На территории Луганской области продолжается тушение более 30 пожаров. Пострадало более 500 домов

Вчера, 21:58 citynews.net.ua | Напечатать

Оперативная информация по тушению лесных массивов на территории Луганской области (по состоянию на 21:00)

На территории Луганской области продолжается тушение более 30 пожаров.

Наиболее сложная обстановка сложилась вдоль линии разграничения на территории Станично-Луганского, Новоайдарского, Северодонецкого районов, где в зону пожара попал 31 населенный пункт.

Из наиболее сложных 8 ячеек возгорания 1 ячейка между населенными пунктами Байдовка и Половинкино (Старобельский район) 1 октября ликвидирована. Продолжается тушение 7 основных ячеек:

  • ячейка № 2 между селами Песчаное, Нижнетеплое, Артема (Станично-Луганский район). Возгорание камыша и сухой растительности на площади более 20 га.
  • ячейка № 3, вблизи Трехизбенка (Новоайдарский район) и распространился в Северодонецк (по данным лесхозов огнем пройдено около 11 тыс. га). Эвакуированы 120 человек, в том числе с: сел Муратово - 35 человек (размещено в пгт Новоайдар в школе и больнице), Вороново - 40, Сиротино - 25 Осколоновка - 20 (эвакуированы из трех сел размещено в г.. Северодонецк). В настоящее время распространение огня в сторону м. Северодонецк нет. Всего к работам в очаге № 3 привлечено более 1 тыс. Чел. и 160 единиц техники, из них от ДСНС 430 чел. и 90 ед. техники.
  • ячейка № 4 вблизи с. Ольховый (Станично-Луганский район) огнем пройдено 200 га леса.
  • ячейка № 5 возле с. Болотенное (Станично-Луганский район) возгорания свыше 6 га камыша и сухой растительности, огнем повреждено 4 дома (1 жилой, 3 нежилых).
  • ячейка № 6 вблизи сел Лобочево, Геевка (Станично-Луганский район) произошел лесной пожар на площади 300 га.
  • ячейка № 7 между с. Чмыревка и Запорожское (Старобельского района) произошло возгорание лесной подстилки на площади около 40 га.  К тушению привлечены 28 чел. и 8 ед. тех., из них 11 чел. и 2 ед. техн. ДСНС.
  • ячейка № 8 пожар, возникший на окраине с. Смоляниново Новоайдарского района распространяется в направлении с. Александровка и с. Гавриловка, угроза распространения пожара в направлении с. Смоляниново отсутствует (остается на дежурстве 12 чел. В / с и 4 ед. техники ДСНС).

Силы и средства ДСНС сосредотачиваются на защиту населенных пунктов Гавриловка, Александровка и газораспределительной станции на окраине с. Александровка (дополнительно направлено из с. Смоляниново 63 чел. И 14 ед. Техники, из них от ДСНС 52 чел. В / с и 11 ед. Техники). В данных населенных пунктах объявлена ​​эвакуация и подготовлено автобусы для ее проведения.

По предварительным оценкам ориентировочная площадь пройденная огнем всех 8 ячеек составляет более 11 тыс. Гектаров. В результате пожаров погибло 9 человек, (из них 1 работник лесхоза) и госпитализированы 14 человек.
По оперативным данным огнем повреждено более 500 зданий.


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