3 октября КПВВ в Станице Луганской не работает - проверяют территорию

3 октября КПВВ в Станице Луганской не работает - проверяют территориюСегодня, 10:39
3 октября КПВВ в Станице Луганской не работает.
Как сообщили в Государственной пограничной службе, сегодня 3 октября, КПВВ «Станица Луганская» осуществлять пропуск граждан с/на оккупированную территорию НЕ БУДЕТ.
Сейчас на КПВВ осуществляются восстановительные работы и мониторинг ситуации и по очагов тления у территории КПВВ.
Напомним — пожар, вызванный обстрелами со стороны оккупированных российскими террористами районов охватил значительную часть Луганской области.
Огонь, добравшийся до КПВВ в Станице Луганской, вызвал детонацию боеприпасов, остававшихся в лесах вдоль дороги соединяющей мост через Северский Донец и КПВВ.
Также в Станице Луганской огнем были уничтожены остановки и пункт первой помощи.