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3 октября КПВВ в Станице Луганской не работает - проверяют территорию

Сегодня, 10:39 citynews.net.ua | Напечатать

3 октября КПВВ в Станице Луганской не работает.

Как сообщили в Государственной пограничной службе, сегодня 3 октября, КПВВ «Станица Луганская» осуществлять пропуск граждан с/на оккупированную территорию НЕ БУДЕТ.
Сейчас на КПВВ осуществляются восстановительные работы и мониторинг ситуации и по очагов тления у территории КПВВ.

Напомним — пожар, вызванный обстрелами со стороны оккупированных российскими террористами районов охватил значительную часть Луганской области.

Огонь, добравшийся до КПВВ в Станице Луганской, вызвал детонацию боеприпасов, остававшихся в лесах вдоль дороги соединяющей мост через Северский Донец и КПВВ.

Также в Станице Луганской огнем были уничтожены остановки и пункт первой помощи.


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