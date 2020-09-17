3 октября КПВВ в Станице Луганской не работает - проверяют территорию

3 октября КПВВ в Станице Луганской не работает.

Как сообщили в Государственной пограничной службе, сегодня 3 октября, КПВВ «Станица Луганская» осуществлять пропуск граждан с/на оккупированную территорию НЕ БУДЕТ.

Сейчас на КПВВ осуществляются восстановительные работы и мониторинг ситуации и по очагов тления у территории КПВВ.

Напомним — пожар, вызванный обстрелами со стороны оккупированных российскими террористами районов охватил значительную часть Луганской области.

Огонь, добравшийся до КПВВ в Станице Луганской, вызвал детонацию боеприпасов, остававшихся в лесах вдоль дороги соединяющей мост через Северский Донец и КПВВ.

Также в Станице Луганской огнем были уничтожены остановки и пункт первой помощи.