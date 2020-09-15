В Станице Луганской сгорели палатки первой помощи и горит целая улица

На 15:00 очень сложная ситуация в Станице-Луганской, горят почти все дома на улице Донецкая. Тушение пожаров осложняется тем, что в течение 2014-2016 годов эта улица очень плотно обстреливалась боевиками, в результате чего там осталось много взрывоопасных предметов, которые сейчас детонируют-за высокой температуры, чем угрожающих жизни спасателей и людей, которые находятся рядом.

Мощными порывами ветра, пламя перебрасывает через железнодорожную насыпь к улице Лебединского.

По дороге на КПВВ сгорели практически все постройки для ожидания перехода и оказания первой помощи пересекающим линию разграничения гражданам.

Как сообщает Главное управление Национальной полиции Луганской области, продолжается тушение масштабных пожаров в лесных массивах: Новоайдарского, Старобельского, Попаснянского и Станично-Луганского районах.

Вследствие масштабных пожаров 9 человек погибло и 15 жителей госпитализированы в больницу.

В настоящее время перекрыто дорожное движение в населенном пункте Нижне Ольховая Станично-Луганского района и перекрыто движение в пгт. Станица Луганская.