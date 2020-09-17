КПВВ в Станице Луганской возобновил работу, но может прекратить пропуск граждан в случае новых пожаров

По решению командующего объединенных сил генерал-лейтенанта Владимира Кравченко, сегодня, 5 октября, в 9:00 утра, восстанавливает работу контрольный пункт въезда-выезда «Станица Луганская».

КПВВ В Станице Луганской будет функционировать по осеннему графику - пропуск граждан будет осуществляться ежедневно с 07.00 до 18.30.

В то же время глава Луганской ВГА Сергей Гайдай сообщил, что на временно неподконтрольной украинской власти территории наблюдается задымление. И если этот дым достигнет пешеходного перехода, работа пункта пропуска может быть приостановлено.

Напомним, КПВВ в Станице Луганской прекратил работу из-за массовых пожаров вызванных подпалами и обстрелами со стороны российских террористов.

На КПВВ огнем был у ничтожен пункт первой помощи Красного креста и сгорело несколько временных построек по дороге от моста через Северский Донец до КПВВ.

Также в результате пожара наблюдалась детонация остатков боеприпасов и мин, что представляло опасность для пешеходов.