В Луганской области продолжают тушить 6 пожаров

В Луганской области на сегодня еще продолжается тушение шести очагов возгорания. Пять из них - локализованы, но не потушены.

Как собщает пресс-служба ОГА, в области усиленно работает авиация Государственно службы по чрезвычайным ситуациям за вчерашний день сделали 162 сброса, это около 500 тонн воды.

С начала тушения пожаров самолеты и вертолеты сбросили на горящие леса более тысячи тонн воды.

По состоянию на 10:00 утра 4 октября пожар лесного массива, камыша и сухой растительности в очаге № 4 вблизи сел Лобачево и Геевка, а также возгорание №7 вблизи села Болотенное - ликвидированы.

Вчера вечером, 3 октября, удалось ликвидировать горение камыша и сухой растительности вблизи населенных пунктов Песчаное, Нижнетеплое и Артема Станично-Луганского района.

Информация об уничтожении и повреждении жилых домов и объектов инфраструктуры уточняется и фиксируется местными органами власти.

На сегодняшний день уже подтверждена гибель 11 человек, 18 - травмированы, в том числе три сотрудника ДСНС.

Для тушения огня привлечено около 2500 человек и более 210 единиц техники, из них от ДСНС 700 человек личного состава и 120 единиц техники, в том числе три самолета АН-32П и два вертолета Ми-8.

По предварительным оценкам ориентировочная площадь пройденная огнем составляет более 20 тыс. Га.