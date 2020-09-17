Между Станицей Луганской и Счастьем снова подожгли лес - есть опасность газопроводу и электроподстанции

В Луганской области очередном пожар леса вдоль Северского Донца.

Как сообщили в Станично-Луганской районной администрации, очередной поджог произошел между населенными пунктами Нижнетеплое и Артема. Верховой огонь подступает вплотную к электроподстанции Счасьенской ТЕС.

Спасатели сдерживают пожар, но борьба с огнем осложнена большим количеством детонирующих боеприпасов, которыми усеян район между Счастьем и Станицей Луганской.

Также в райадминистрации уточнили, что возгорание возникло там, где не было пожаров в 2014 -15 годах после масштабных обстрелов из ГРАДов.

Пожарные отстояли электроподстанцию, что возле села Артема и магистральный газопровод высокого давления, который проходит вдоль деревни. Сейчас ликвидируют огонь который распространяется в направлении пгт Петропавловка и села Артема.

Для безопасного тушения пожара, электроподстанция пока остается обесточенной.