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Шмигаль: Пострадавшим от пожаров будет выплачена компенсация

Сегодня, 11:03 citynews.net.ua | Напечатать

В Луганской области сегодня для оценки ситуации с лесными пожарами, вызваными обстрелами российских террористов, находится премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Во время встречи с журналистами он сообщил, что все пострадавшие семьи получат компенсации - от 20 тысяч гривень за поврежденное имущество, 50 тысяч гривень за поврежденные хозпостройки, 200 тысяч гривень за погибших людей и 300 тысяч - за уничтоженое жилье.

Также Шмыгаль сообщил, что Гослесагентство должно разработать стратегию борьбы с лесными пожарами и не допускать их возникновения.

Оказывается, по словам премьер-министра, в Украине до сих пор не разработаны механизмы и программы ликвидации масштабных лесных пожаров. Всего в Украине за год сгорело более 25 тысяч га.

Средства из резервного фонда будут выделены как только будут составлены списки пострадавших.

На заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое состоялось 1 октября, Луганской облгосадминистрации поручено подготовить обоснования и расчеты для осуществления неотложных мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Минэкономики вместе с Минфином, Минрегионом, Минюстом и ДСНС на основе этих данных должны подать Кабинету Министров проект распоряжения о выделении средств из резервного фонда государственного бюджета для осуществления неотложных мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, в том числе предоставление материальной помощи родственникам погибших и пострадавшему населению.

Кроме того, Луганская облгосадминистрация должна обеспечить круглосуточную работу штаба и координацию мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации:

  • в случае необходимости обеспечить выделение средств из резервного фонда областного бюджета для оказания помощи родственникам погибших и пострадавшему населению для компенсации за утраченное жилье и имущество;
  • организовать мероприятия по обеспечению пострадавших, в случае необходимости, временным жильем, продуктами питания, медицинскими средствами и вещами первой необходимости и средствами гигиены
  • провести в кратчайшие сроки обследования зданий, поврежденных огнем, и оформить необходимые документы для возмещения причиненных убытков;
  • отработать вопросы оказания помощи гражданам в восстановлении утраченного жилья.

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