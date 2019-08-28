Обмен пленными между Россией и Украиной - обновляется

Адвокаты украинских моряков сообщили об обмене пленными между Россией и Украиной.

14:15 - В российском аэропорту Внуково самолет с отпущенными Украиной террористами встретил автозак и никаких родственников.

13:50 - Освобожденные украинские заложники: Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Павло Гриб, Роман Сущенко, Володимир Балух, Едем Бекіров, Микола Карпюк, Станісла Клих, Євген Панов, Артур Панов, Микола Сизанович, Роман Мокряк, Юрій Будзило, В’ячеслав Зінченко, Андрій Оприско, Сергій Цибізов, Андрій Артеменко, Володимир Терещенко, Євген Семидоцький, Віктор Безпальченко, Андрій Шевченко, Володимир Варимез, Михайло Власюк, Богдан Головаш, Сергій Чуліба, Олег Мельничук, Богдан Небилиця, Владислав Костішин, Сергій Попов, Юрій Без'язичний, Андрій Ейдер, Василь Сорока, Андрій Драч, Володимир Лісовий, Денис Гриценко

13:30 - Самолет с бывшими узниками Кремля сел в аэропорту Борисполь. Благодаря обмену на российских террористов освобождены 35 граждан Украины, которых Россия незаконно удерживала в тюрьмах.

В аэропорту Борисполь украинцев встретили родственники, журналисты и президент Украины Владимир Зеленский.

Сразу после прибытия бывших узников отвезут в к медикам - многие из них серьезно больны. Наибольшие опасения вызывает состояние здоровья Павла Гриба, Владимира Балуха, Клыха и Олега Сенцова, которые прежили многочисленные отказы в медпомощи, голодовки и издевательства со стороны российских туремщиков и следователей.

Несмотря на противоречивые мнения об освобождении российских террористов в обмен на удерживаемых граждан Украины, многие считают такой обмен оправданным - свобода и жизнь украинцев является более ценной для нашей страны, чем возможность удерживать российских боевиков и пропагандистов.

13:20 — Самолет с политзаключенными на борту уже в воздушном пространстве Украины. В Борисполе ожидают прибытия наших граждан президент Украины Владимир Зеленский и родственники узников Кремля.

12:45 — Стал известен список украинских заложников, освобожденных для обмена из российских тюрем. Среди них режисер Олег Сенцов, Павел Гриб, украинские моряки и политзаключенные из Крыма.

12:40 — Российские журналисты опубликовали список освобожденных Украиной террористов в обмен на своих политзаключенных. В списке нет Вышинского и Цемаха, которых, возможно, обменяли отдельно от общего списка.

12:20 — Самолет с украинскими заложниками и политзаключенными вылетел из России в Украину из аэропорта Внуково. В то же время борт с российскими террористами вылетел из аэропорта Борисполь в направлении Москвы.

В Украине ожидают возвращения 24 военных моряков, захваченных с нарушением международного морского права в Керченском проливе, а также политзаключенных среди которых Олег Сенцов и Павел Гриб.

11:55 — Террорист Владимир Цемах поднялся на борт самолета для вылета в Россию. Об этом сообщил российский журналист Александр Коц.

⚡️Владимир Цемах - на борту самолета, вылетающего в Россию. — Александр Коц (@sashakots) September 7, 2019

11:30 — В Борисполь едут автобусы с родственниками украинцев, находящихся в плену у РФ и политзаключенных. Всего, по словам адвоката Фейгина должны освободить 35 украинцев: 24 моряка и 11 осуждённых украинцев: Сенцов, Сущенко, Панов, Кольченко, Клых, Карпюк, Гриб, Сизонович, Балух, Артур Панов, Бекиров.

По моим данным обмен на 35 человек. 24 моряка и 11 осуждённых украинцев: Сенцов, Сущенко, Панов, Кольченко, Клых, Карпюк, Гриб, Сизонович, Балух, Артур Панов, Бекиров. — Mark Feygin (@FeyginMark) September 7, 2019

11:03 — Российский борт с пленными террористами готовится к вылету из «Борисполя».

10:54 — Российские журналисты сообщают, что пленные террористы, которых выдает Украина России, прибыли в аэропорт «Борисполь». Сейчас террористы проходят пограничный контроль. По словам российского журналиста, в аэропорту не видно Кирила Вышинского и Цемаха.

Автобус с людьми на обмен в аэропорту Борисполь. Трансляция тут: https://t.co/y1Ir6jpjZJ pic.twitter.com/bCXRb6Iup2 — Александр Коц (@sashakots) September 7, 2019

Адвокат военнопленных украинских моряков Кремля Николай Полозов подтвердил, что обменный процесс между Украиной и РФ перешел в активную стадию. Об этом он написал в Facebook.

‪"Команда защиты военнопленных украинских моряков не комментировала непроверенные слухи и предположения относительно их освобождения.‬ ‪Теперь можно сказать, что процесс пошёл«, — сообщил юрист.

По информации

Чуть позже адвокаты военнопленных украинских моряков Николай Полозов и Сергей Бадамшин заявили, что автобусы с украинскими моряками отправились из СИЗО „Лефортово“, вероятно, в пункт обмена.

Также известно. что в московском аэропорту Внуково приземлился украинский военный транспорт.

Информация о начале обмена пленными между Россией и Украиной появилась еще на прошлой неделе, но Россия отказалась от обмена до освобождения задержанного и вывезенного с оккупированной территории террориста Цемаха, которого считают важным свидетелем по делу о сбитом российскими боевиками гражданского самолета МН17.