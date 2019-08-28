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В Москве освобожденных российских террористов встретил автозак

Сегодня, 14:14 citynews.net.ua | Напечатать

 Как рассказал в эфире телеканала ТСН журналист Роман Цимбалюк, в Москве самолет с освобожденными Украиной в обмен на политзаключенных российскими террористами встретил автозак и несколько автобусов.
По словам Романа большинство журналистов не пустили в аэропорт - прибытие борта из Украины ожидала только 1 камера. Также ничего не известно о прибытии родственников террористов - судя по всему они оказались никому не нужны.
Такое отношение России к своим гражданам и украинским коллаборантам является типичным - своих попавших в плен там считают преступниками, а граждане Украины, даже воюющие за РФ, считаются не более чем полезными предателями.

Возможно исключение будет сделано для российского пропагандиста Вышинского.


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