Как рассказал в эфире телеканала ТСН журналист Роман Цимбалюк, в Москве самолет с освобожденными Украиной в обмен на политзаключенных российскими террористами встретил автозак и несколько автобусов.

По словам Романа большинство журналистов не пустили в аэропорт - прибытие борта из Украины ожидала только 1 камера. Также ничего не известно о прибытии родственников террористов - судя по всему они оказались никому не нужны.

Такое отношение России к своим гражданам и украинским коллаборантам является типичным - своих попавших в плен там считают преступниками, а граждане Украины, даже воюющие за РФ, считаются не более чем полезными предателями.

Кирилл Вышинский во Внуково. Самолеты уже приземлились в Москве и Киеве.



Мы продолжаем эфир: https://t.co/BSddpN1CGS pic.twitter.com/6K8gE1szyH — Телеканал Дождь (@tvrain) September 7, 2019

Возможно исключение будет сделано для российского пропагандиста Вышинского.