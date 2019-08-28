Самолеты с пленными вылетели одновременно из Киева и Москвы

Российский самолет с пленными террористами вылетел из Борисполя. Одновременно с этим журналисты сообщили о вылете борта с украинскими заложниками из аэропорта Внуково в Москве.

Украина по требованию России включила в списки на обмен причастного к уничтожению гражданского самолета МН17 террориста Владимира Цемаха, Валерия Кирсанова, Кирилла Вышинского, которого подозревают в распространении недостоверной, необъективной, предвзятой информации в отношении Украины.