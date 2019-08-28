Самолет с бывшими узниками Кремля сел в аэропорту Борисполь - трансляция

Самолет с бывшими узниками Кремля сел в аэропорту Борисполь. Благодаря обмену на российских террористов освобождены 35 граждан Украины, которых Россия незаконно удерживала в тюрьмах.



В аэропорту Борисполь украинцев встретили родственники, журналисты и президент Украины Владимир Зеленский.

Сразу после прибытия бывших узников отвезут в к медикам - многие из них серьезно больны. Наибольшие опасения вызывает состояние здоровья Павла Гриба, Владимира Балуха, Клыха и Олега Сенцова, которые прежили многочисленные отказы в медпомощи, голодовки и издевательства со стороны российских туремщиков и следователей.

Несмотря на противоречивые мнения об освобождении российских террористов в обмен на удерживаемых граждан Украины, многие считают такой обмен оправданным - свобода и жизнь украинцев является более ценной для нашей страны, чем возможность удерживать российских боевиков и пропагандистов.

Кого освободили: Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Павло Гриб, Роман Сущенко, Володимир Балух, Едем Бекіров, Микола Карпюк, Станісла Клих, Євген Панов, Артур Панов, Микола Сизанович, Роман Мокряк, Юрій Будзило, В’ячеслав Зінченко, Андрій Оприско, Сергій Цибізов, Андрій Артеменко, Володимир Терещенко, Євген Семидоцький, Віктор Безпальченко, Андрій Шевченко, Володимир Варимез, Михайло Власюк, Богдан Головаш, Сергій Чуліба, Олег Мельничук, Богдан Небилиця, Владислав Костішин, Сергій Попов, Юрій Без'язичний, Андрій Ейдер, Василь Сорока, Андрій Драч, Володимир Лісовий, Денис Гриценко