Список террористов которых Украина отдала России за своих политзаключенных

Список террористов которых Украина отдала России за своих политзаключенныхСегодня, 12:40
Российские журналисты опубликовали список террористов, которых Украина отдала на обмен.
В списке нет Кирилла Вышинского и Владимира Цемаха, хотя по имеющейся информации они участвуют в обмене. Возможно они обмениваются отдельно от основной группы.
В этом списке всего 12 россиян. Остальные - граждане Украины принимавшие участие в террористической войне на стороне РФ в Луганской и Донецокй областях.
- Агеев Виктор Александрович, 13.09.1995 гр.РФ.
- Баранов Александр Вячеславович, 11.08.1983 гр.РФ.
- Басханов Аслан Межитович, 06.04.1966 г. Луганск.
- Бобова Алёна Григорьевна, 26.04.1972 г. Одесса.
- Васьковский Андрей Сергеевич, 25.12.1991 г. Киев.
- Гаджиев Руслан Джупалаевич, 10.02.1973 г.р., гр.РФ, снят с обмена.
- Галичий Владимир Алексеевич, 18.01.1948 гр.РФ.
- Гнатьев Сергей Сергеевич, 13.04.1988 гр. РФ, Севастополь.
- Дубенко Анна Валерьевна, 18.08.1982 г.р., освобождена в 2017. Живет в г. Бахмут.
- Ежов Станислав Станиславович, 22.06.1978
- Жидких Аркадий Юрьевич, 09.11.1967 гр.РФ.
- Кимаковский Игорь Владимирович, 28.04.1972 гр.РФ.
- Ковалис Ольга Валерьевна, 07.08.1968 гр.РФ.
- Коверник Сергей Николаевич, 16.02.1978, освобождён.
- Кореновский Дмитрий Евстафьеич, 18.03.1972
- Костенко Андрей Сергеевич, 18.09.1984
- Лазаренко Алексей Александрович, 13.10.1985
- Лазарев Сергей Александрович, 07.05.1957
- Ломако Юрий Николаевич, 04.02.1961
- Мельничук Пётр Николаевич, 12.07.1972 гр. Молдовы.
- Мефёдов Евгений Игоревич, 22.05.1983 гр. РФ.
- Одинцов Максим Евгеньевич, 25.04.1983 гр. РФ
- Просолова Юлия Вадимовна, 13.02.1988
- Ракушин Александр Сергеевич, 19.03.1963
- Радионова Антонина Петровна, 06.09.1969
- Саттаров Александр Валерьевич. 28.12.1980
- Седиков Алексей Сергеевич, 10.10.1979 гр.РФ.
- Синичак Тарас Петрович, 24.06.1977
- Тарасенко Александр Сергеевич, 10.07.1970
- Третьяков Андрей Александрович, 18.10.1973 г.р., обменян 27.12.2017
- Федоров Виктор Андреевич, 18.07.1969
- Хитров Денис Васильевич, 28.04.1977
- Черных Павел Сергеевич, 04.08.1974 гр. РФ.
- Пикалов Валерий Валерьевич, 19.07.1975
- Рудая Ольга Владимировна, 27.07.1972 гр.Украины
- Ерёмин Николай Николаевич, 22.08.1961 Рубежное Луганская область.
- Егоров Сергей Геннадьевич, 03.10.1980 гр. РФ.