Список террористов которых Украина отдала России за своих политзаключенных

Российские журналисты опубликовали список террористов, которых Украина отдала на обмен.

В списке нет Кирилла Вышинского и Владимира Цемаха, хотя по имеющейся информации они участвуют в обмене. Возможно они обмениваются отдельно от основной группы.

В этом списке всего 12 россиян. Остальные - граждане Украины принимавшие участие в террористической войне на стороне РФ в Луганской и Донецокй областях.