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Список террористов которых Украина отдала России за своих политзаключенных

Сегодня, 12:40 citynews.net.ua | Напечатать

 Российские журналисты опубликовали список террористов, которых Украина отдала на обмен. 

В списке нет Кирилла Вышинского и Владимира Цемаха, хотя по имеющейся информации они участвуют в обмене. Возможно они обмениваются отдельно от основной группы. 

В этом списке всего 12 россиян. Остальные - граждане Украины принимавшие участие в террористической войне на стороне РФ в Луганской и Донецокй областях.

  1. Агеев Виктор Александрович, 13.09.1995 гр.РФ.
  2. Баранов Александр Вячеславович, 11.08.1983 гр.РФ.
  3. Басханов Аслан Межитович, 06.04.1966 г. Луганск.
  4. Бобова Алёна Григорьевна, 26.04.1972 г. Одесса.
  5. Васьковский Андрей Сергеевич, 25.12.1991 г. Киев.
  6. Гаджиев Руслан Джупалаевич, 10.02.1973 г.р., гр.РФ, снят с обмена.
  7. Галичий Владимир Алексеевич, 18.01.1948 гр.РФ.
  8. Гнатьев Сергей Сергеевич, 13.04.1988 гр. РФ, Севастополь.
  9. Дубенко Анна Валерьевна, 18.08.1982 г.р., освобождена в 2017. Живет в г. Бахмут.
  10. Ежов Станислав Станиславович, 22.06.1978
  11. Жидких Аркадий Юрьевич, 09.11.1967 гр.РФ.
  12. Кимаковский Игорь Владимирович, 28.04.1972 гр.РФ.
  13. Ковалис Ольга Валерьевна, 07.08.1968 гр.РФ.
  14. Коверник Сергей Николаевич, 16.02.1978, освобождён.
  15. Кореновский Дмитрий Евстафьеич, 18.03.1972
  16. Костенко Андрей Сергеевич, 18.09.1984
  17. Лазаренко Алексей Александрович, 13.10.1985
  18. Лазарев Сергей Александрович, 07.05.1957
  19. Ломако Юрий Николаевич, 04.02.1961
  20. Мельничук Пётр Николаевич, 12.07.1972 гр. Молдовы.
  21. Мефёдов Евгений Игоревич, 22.05.1983 гр. РФ.
  22. Одинцов Максим Евгеньевич, 25.04.1983 гр. РФ
  23. Просолова Юлия Вадимовна, 13.02.1988
  24. Ракушин Александр Сергеевич, 19.03.1963
  25. Радионова Антонина Петровна, 06.09.1969
  26. Саттаров Александр Валерьевич. 28.12.1980
  27. Седиков Алексей Сергеевич, 10.10.1979 гр.РФ.
  28. Синичак Тарас Петрович, 24.06.1977
  29. Тарасенко Александр Сергеевич, 10.07.1970
  30. Третьяков Андрей Александрович, 18.10.1973 г.р., обменян 27.12.2017
  31. Федоров Виктор Андреевич, 18.07.1969
  32. Хитров Денис Васильевич, 28.04.1977
  33. Черных Павел Сергеевич, 04.08.1974 гр. РФ.
  34. Пикалов Валерий Валерьевич, 19.07.1975
  35. Рудая Ольга Владимировна, 27.07.1972 гр.Украины
  36. Ерёмин Николай Николаевич, 22.08.1961 Рубежное Луганская область.
  37. Егоров Сергей Геннадьевич, 03.10.1980 гр. РФ.

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