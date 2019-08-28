Список возвращающихся в Украину из российского плена политзаключенных

Россия возвращает Украине 24 моряков, захваченных в ноябре 2018 близ Керчи. Также в списках на обмен незаконно осужденный украинский режиссер Олег Сенцов.

Также из разных российских тюрем в Москву для обмена были доставлены еще нескольких украинских пленников - в частности: Владимир Балух, Николай Карпюк, Станислав Клих, Александр Кольченко, Павел Гриб и Романа Сущенко.

7 сентября защитник Роман Сущенко Марк Фейгин сообщил, что по его информации обмен будет в формате "35 на 35". Кроме выше упомянутых Украине передадут Евгения и Артура Панова, Николая Сизоновича и Эдема Бекирова.