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Україна віддала засудженого до 12 років тюрми священника з Лисичанська, щоб звільнити викраденого росіянами громадянина США

Вчера, 09:14 citynews.net.ua | Напечатать

14 грудня відбувся черговий обмін полоненими – Україна повернула додому 64 захисники, які воювали з російськими загарбниками в Луганській та Донецький областях.

Як повідомили в Офісі президента України, пройшов черговий обмін полоненими - 64 воїни ЗСУ, які воювали на Донецькому та Луганському напрямку, зокрема брали участь в обороні міста Бахмут, їдуть додому. Це офіцери, рядові та сержанти.

Крім того, під час обміну вдалося звільнити громадянина США Мурекезі Суеді, якого російські загарбники викрали під час окупації Херсону. Задля його обміну Україна віддала росіянам засудженого до 12 років позбавлення волі шпигуна в попівській рясі з Лисичанська.

 

Засуджений декілька днів тому священик Андрій Павленко допомагав російським загарбникам та передавав інформацію про позиції ЗСУ на території Лисичанська, а також в районі Сєвєродонецька.

Також він «повідомляв» агресору про місцевих патріотів, які потенційно могли чинити спротив окупаційним угрупованням.

Правоохоронці затримали зловмисника в результаті спецоперації у квітні цього року.


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Вчера, 09:14

Україна віддала засудженого до 12 років тюрми священника з Лисичанська, щоб звільнити викраденого росіянами громадянина США

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