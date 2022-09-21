З російського полону вдалося обміняти легендарних азовців

Відбувся обмін полоненими - серед звільнених українців - "Пташка" Катерина Поліщук, що на Азовсталі була парамедиком підрозділу, голова патрульної поліції Маріуполя Михайло Вершинін та важко поранений під час боїв Михайло Діанов.



Прізвища всіх полонених, яких вдалося звільнити з російського полону поки не повідомляються.

Колишній командир полку "Азов" Максим Жорін підтвердив, що відбувся обмін полоненими, частина азовців вдома.

"Нарешті ми змогли повернути ще частину захисників Маріуполя, в тому числі бійців полку АЗОВ. Сьогодні ввечері відбувся обмін, якого ми так довго чекали", – написав Жорін.