» » З російського полону вдалося обміняти легендарних азовців

З російського полону вдалося обміняти легендарних азовців

21-09-2022, 23:16 citynews.net.ua | Напечатать

Відбувся обмін полоненими - серед звільнених українців -  "Пташка" Катерина Поліщук, що на Азовсталі була парамедиком підрозділу, голова патрульної поліції Маріуполя Михайло Вершинін та важко поранений під час боїв Михайло Діанов.

   
Прізвища всіх полонених, яких вдалося звільнити з російського полону поки не повідомляються.

Колишній командир полку "Азов" Максим Жорін підтвердив, що відбувся обмін полоненими, частина азовців вдома.

"Нарешті ми змогли повернути ще частину захисників Маріуполя, в тому числі бійців полку АЗОВ. Сьогодні ввечері відбувся обмін, якого ми так довго чекали", – написав Жорін.


Другие новости по теме:


comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Вчера, 16:10

Укрпошта та Червоний Хрест розпочали видачу разової фінансової допомоги на деокупованих територіях

21-09-2022, 23:16

З російського полону вдалося обміняти легендарних азовців

21-09-2022, 18:18

Заява Верховної Ради України у зв’язку з черговим етапом ескалації безпекової ситуації у світі, спровокованим останніми рішеннями злочинної влади Російської Федерації

19-09-2022, 22:44

Бойовики в Луганську та Донецьку терміново просяться до Росії

19-09-2022, 14:42

В Луганській області знищено бази російських загарбників у Сватовому, Новоайдарі та Кадіївці

19-09-2022, 14:33

Вночі Росія обстріляла Південноукраїнську атомну електростанцію - відео

16-09-2022, 14:26

В Луганську під час вибуху загинули так званий «генпрокурор ЛНР» та його заступниця

13-09-2022, 09:37

Тікаючи від ВСУ російські окупанти та колаборанти утворили черги на кордоні з РФ - відео

13-09-2022, 09:21

У звільнені громади Харківщини вже везуть гуманітарну допомогу

9-09-2022, 17:53

Доповідь місії ООН: Росія знущається з українських військовополонених та порушує міжнародні конвенції

9-09-2022, 16:34

В Україні 53 сім’ї політв’язнів російської федерації отримали виплати на правову допомогу

9-09-2022, 11:13

За 3 дні ЗСУ просунулися майже на 50 км – звільнена Балаклія

Новости Украины:

26-08-2022, 15:10

95 відсотків шкіл Києва працюватимуть у змішаному форматі навчання – як очному, так і онлайн

15-08-2022, 14:18

СБУ затримала агента рф, який збирав дані для обстрілів Одеси

15-08-2022, 10:18

Порушивши заборону на відвідування пляжів в Одесі загинули двоє людей

9-08-2022, 13:28

Як саме українські бренди допомагають ЗСУ? Історія компанії Олдком

29-07-2022, 08:48

На півдні Украни ЗСУ зупинили російську контратаку та знищили чотири склади боєприпасів

4-07-2022, 15:35

Собаки все відчувають. Що робити щоб домашні улюбленці не почувалися самотні в час війни?

1-07-2022, 08:35

Воєнний злочин РФ: Російські військові вдарили ракетами по житловому будинку в Одесі та базі відпочинку

30-06-2022, 11:16

КТ органов грудной клетки в Киеве: стандарты, ход процедуры, результаты

29-06-2022, 12:09

Покупка велосипеда: что нужно учитывать

28-06-2022, 12:26

Картини, написані душею: киянка, чиї руки через жахливе ДТП функціонують на 30%, створює олійні шедеври

27-06-2022, 13:37

Російські військові обстріляли мирне селище в Одеській області  - 8 поранених

23-06-2022, 13:05

У Львові сьогодні пройде попереднє засідання у справі про обвинувачення Медведчука у держзраді