З російського полону вдалося обміняти легендарних азовців

З російського полону вдалося обміняти легендарних азовців21-09-2022, 23:16
Відбувся обмін полоненими - серед звільнених українців - "Пташка" Катерина Поліщук, що на Азовсталі була парамедиком підрозділу, голова патрульної поліції Маріуполя Михайло Вершинін та важко поранений під час боїв Михайло Діанов.
Прізвища всіх полонених, яких вдалося звільнити з російського полону поки не повідомляються.
Колишній командир полку "Азов" Максим Жорін підтвердив, що відбувся обмін полоненими, частина азовців вдома.
"Нарешті ми змогли повернути ще частину захисників Маріуполя, в тому числі бійців полку АЗОВ. Сьогодні ввечері відбувся обмін, якого ми так довго чекали", – написав Жорін.