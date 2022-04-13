Стало відомо на кого обміняли з російського полону Юлію Паєвську «Тайру»

Блогер Денис Казанський повідомив, що українську волонтерку та парамедика Юлію Паєвську обміняли на сина чеченського "авторитета" Мурада Саїдова – Адама.

Мурад Саїдов до 2014 жив в Україні, був членом кримінального угруповання в Запорізькій області та вважався "відповідальним" за Мелітополь. Після анексії Криму переїхав туди й став представляти інтереси Кадирова на півострові. При цьому його син Адам залишився вести справи на підконтрольній Україні території і після початку російського вторгнення у 2022 році був затриманий.

Відбувся обмін, умови якого сторони домовились не афішувати. Але інформація просочилася до російської пропагандистки Куксенкової з Першого каналу, яка недовго думаючи злила її в Телеграм. І в окупантів спалахнуло.

Разносчики російського світу занудили, що це плювок в обличчя, тому що "відпустили нацистку", а синок кадировського авторитету виявився значно важливішим за будь-якого російського бранця. Але що тут дивовижного? Хіба для когось новина, що російські ваньки з жебраків – нікому особливо не потрібні? Не кажучи вже про витратний матеріал із ЛДНР, який взагалі ніхто не рахує. Цінність в Росії мають лише феодали та їх сім'ї, інші - сміття. І жодного секрету тут немає.

Але саме за таку Росію, за такі порядки всі ці Безлери воюють. Так що й обурюватися нема чого.