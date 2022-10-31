Вкрадені картини, валюта, російські паспорти та пропаганда війни - що СБУ знайшла по церквах МП в Україні

Бога, любові та прощення в закладах московського патріархату (попри заяви ієрархів про "самостійність") давно вже нема. Московські церкви та монастирі ще до 14 року перетворилися на центри пропаганди російського світу та знищення України як держави.

Вже другий тиждень поспіль спецслужби проводять обшуки в єпархіях УПЦ (МП) де масово виявляють російські паспорти, «перепустки федеральних радників рф» та пропаганду «новоросії».

Сьогодні, 9 грудня 2022 року СБУ повідомила про підозру ректору Почаївської духовної семінарії УПЦ (МП), який здійснював антиукраїнську діяльність

Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини керівника Почаївської духовної семінарії в антиукраїнській діяльності.

Архієпископ поширював через соцмережі «дописи», якими принижував національну честь та гідність українців. Також своїми діями він сприяв розпалюванню релігійної ворожнечі та ненависті.

Щоб «розганяти» деструктивний контент, ректор установи використовував анонімний профіль у соцмережі Facebook, а для підготовки своїх «публікацій» користувався наративами російських пропагандистів.

Крім того, під час обшуків за місцем проживання фігуранта і в приміщеннях семінарії правоохоронці виявили літературу, яка повторювала «тези» кремля щодо внутрішньої ситуації в Україні.

Наразі архієпископу повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України.

Тільки за вчора на території єпархій у Херсонській, Черкаській, Житомирській та Волинській областях виявлено російські паспорти, прокремлівську літературу, «документи» окупаційних адміністрацій і прапори терористичних організацій «л/днр».

Крім того, встановлено, що під час захоплення Херсону місцевий архімандрит – настоятель Успенського собору був присутній у кремлівській залі під час оголошення анексії чотирьох українських регіонів.

За декілька днів до звільнення міста священник у супроводі російських загарбників втік до тимчасово окупованих районів півдня України.

На території собору співробітники СБУ виявили колекцію ікон, викрадених рашистами з будинку почесного консулу Литовської Республіки під час окупації Херсону.

В результаті подальшого огляду церковних приміщень, знайдено перепустки, виписані на ім’я «федерального советника военно-гражданской администрации рф» та російські паспорти місцевих священників. При чому вони отримали їх цього року, під час окупації Херсону рашистами.

За викритими фактами розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Крім цього, у Красногірському Свято-Покровському жіночому монастирі на Черкащині, виявлено прапор так званої «новоросії» та бібліотеку з пропагандистською літературою російських авторів.

А на території чоловічого монастиря Овруцько-Коростенської єпархії і Скиту у Житомирській області викрито колишніх кримінальників, які підтримують зв’язок з абонентами рф. Наразі ці контакти перевіряє СБУ.

У ще одному монастирі Житомирщини виявили особу, яка з 2020 року перебуває у загальнодержавному розшуку як безвісти зникла.

Під час огляду приміщень Свято-Миколаївського Милецького монастиря знайдено тексти молитов за країну-агресора та російські «підручники», в яких вихваляють кремлівський режим.

Наразі всі вилучені матеріали направлено на експертизу для вжиття подальших процесуальних дій.

Крім того в Луганській області за матеріалами СБУ до 12 років ув’язнення засуджено священника УПЦ (МП), який «зливав» позиції ЗСУ в Сєвєродонецьку.

Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини двох російських агентів, які збирали розвіддані про дислокацію Сил оборони на Луганському напрямку і «здавали» рашистам учасників АТО.

Одним з поплічників ворога є настоятель храму УПЦ (МП) у Лисичанську.

Він передавав окупантам інформацію про бойові позиції українських військ на території міста, а також в районі Сєвєродонецька.

Насамперед ворога цікавили відомості щодо кількості особового складу і військової техніки підрозділів ЗСУ.

Також він «повідомляв» агресору про місцевих патріотів, які потенційно могли чинити спротив окупаційним угрупованням.

Правоохоронці затримали зловмисника в результаті спецоперації у квітні цього року.

На підставі зібраних доказів суд призначив йому покарання - 12 років позбавлення волі.

За даними слідства, клірика залучив до співпраці представник російської окупаційної армії під час поїздки до рф у 2014 році.

З того часу на постійному контакті зі священником перебував ватажок одного з терористичних угруповань «лнр», який брав активну участь у бойових діях проти сил АТО на сході України.

Після початку повномасштабного вторгнення настоятель храму збирав та передавав йому дані про підрозділи ЗСУ.

Суд визнав фігуранта винним за ч. 2 ст. 28 та ч. 7 ст. 111-1 (надання збройним формуванням країни-агресора сприяння у веденні бойових дій проти Збройних Сил України, вчинене за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.

Крім цього, СБУ викрила на Луганщині ще одного священника УПЦ (МП), який пішов на добровільну співпрацю з агресором.

Перебуваючи на тимчасово окупованій території сходу України, він здавав рашистам місця перебування учасників руху опору, зокрема колишніх бійців АТО.

За попередніми даними, саме за його «наводкой» рашисти викрали двох українських патріотів.

Наразі фігурант переховується від правосуддя на захопленій частині сходу України.