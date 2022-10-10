В Києво-Печерській лаврі та декількох монастирях московської церкви в Україні обшуки - шукають диверсантів та шпигунів

СБУ проводить контррозвідувальні заходи у Києво-Печерській Лаврі. Як повідомили у пресцентрі СБУ, також на місці працюють поліція та Нацгвардія.

За участю представників церкви правоохоронці оглядають приміщення Лаври на наявність заборонених предметів. Також перевіряють осіб на території Лаври – чи причетні вони до протиправної діяльності проти суверенітету України.

Крім того, сьогодні спецслужби проводять безпекові заходи на території Корецького Свято-Троїцького монастиря та приміщень Сарненсько-Поліської єпархії УПЦ МП на Рівненщині.

Ці заходи відбуваються спільно з Національною поліцією та Національною гвардією - в межах системної роботи СБУ з протидії підривній діяльності російських спецслужб в Україні.

Мотивацією правоохоронців є недопущення використання релігійних громад в якості осередку "русского міра".

Крім цього спецслужба перевіряє, чи не переховують монастирі диверсійно-розвідувальні групи, іноземних громадян і чи не використовуються для зберігання зброї.

Варто згадати ще один осередок руського світу в Україні - Почаївську Успенську лавру та монастир до яких ще не завітали правоохоронці - саме в цьому закладі московської церкви квітне русофілія та культивується ненависть до України.