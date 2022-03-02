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Луганская область: Северодонецк и Горское без света, воды и газа, за ночь разрушены 12 домов

Сегодня, 09:56 citynews.net.ua | Напечатать

В результате обстрелов российской артиллерии в Луганской области за сутки разрушены 12 жилых домов. 7 – этой ночью в Рубежном, есть погибший в Лисичанске.

Как сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай, больше всего пострадали жилищные массивы Рубежного, Лисичанска, Северодонецка и Новодружеска.

«К сожалению, есть жертвы в Лисичанске – один погибший мужчина, еще три человека ранены, двоих вовремя эвакуировали из-под обстрелов. В Рубежном горели три дома. Очень часто спасатели получают вызовы с территории города, где уже почти месяц находятся кадыровцы или непосредственно в зоне активных боевых действий. Поэтому пожаров и соответственно разрушений в Рубежном намного больше», – заметил Сергей Гайдай.

 

Два дома пылали ночью в селе под Северодонецком, еще два и несколько хозяйственных построек – в Новодружеске.

Также вчера в Северодонецке российские боевики уничтожили центр гуманитарной помощи, который ежедневно кормил 300 человек

В Кременной и Щедрищевом после российских обстрелов пламенем охватило хвойную подстилку.

Спасателям ГСЧС удалось ликвидировать 17 пожаров.

В результате обстрелов Северодонецк и Горское без света, воды и газа – все коммуникации разрушены российской армией, ремонтники обследуют места аварий.

«Ночной обстрел окрестностей Северодонецка и Горного, в том числе фосфорными снарядами, имел катастрофические последствия. Разрушены почти все коммуникации. Люди сидят без света, воды и газа. Ремонтники обследуют места аварий, но повреждений очень много. Пытаемся восстановить все, что сможем.

Но с каждым днем ​​ремонтных бригад в области меньше. Когда видишь, как тяжело ранят коллегу, подключающего свет или сваривающий водопровод, то каким бы отважным ты ни был, под снаряды идти все труднее. Обстрелы российской армией становятся все более интенсивными. «Режима тишины» почти нет, а когда есть – дежурные коммунальщики выезжают на объекты», – сообщил Сергей Гайдай.

Он отметил, что если вчера без электроэнергии оставалось 95 795 потребителей, то сегодня – 146 490. Обесточены 36 населенных пунктов – 22 полностью, 14 частично.

В результате боевых действий без газоснабжения находятся 38 населенных пунктов – 31 полностью и 7 частично. А это 130 183 (в отличие от 106 070 прошедших суток) абонентов.



Теги: Военные преступления РФ Лисичанск Северодонецк

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