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Российские военные ночью сбросили на Рубежное фосфорные бомбы и убили еще 2 детей

Вчера, 08:25 citynews.net.ua | Напечатать

Ракетным ударам и фосфорной бомбардировке подвергли россияне Луганскую область. В результате обстрелов 4 человека погибли.
Как сообщил глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай. за сутки в области поврежден или полностью разрушен 31 объект, из которых 23 жилых дома. А именно, 10 многоэтажек и 13 частных. Было охвачено пламенем 16 из них.
Под обстрелами находятся жители Северодонецка, Лисичанская, Рубежного, Кременной, Новодружеска, Воеводовки.

«Очень трудная ситуация в Рубежном, где продолжаются бои среди города. По подтвержденной информации, у нас четыре погибших, двое из которых дети, и шестеро раненых, – проинформировал Сергей Гайдай. – У россиян наступила агония. Они не могут пробиться вглубь, потому начали применять тяжелое вооружение. Ракетные удары нанесены по Лисичанску и Новодружеску, а на Рубежное авиация России начала сбрасывать фосфорные бомбы. Поэтому, к сожалению, количество жертв может быть значительно больше».

 

Также он отметил, что в настоящее время обесточенными остаются 35 населенных пунктов – 14 частично, 21 полностью. 101526 потребителей находятся без света.

Газоснабжение отсутствует в 27 населенных пунктах – в 22 полностью и в 5 частично (в общей сложности это около 32 550 абонентов).



Теги: Военные преступления РФ Рубежное

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