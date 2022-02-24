Российские бомбы на 14 марта 2022 года убили 90 украинских детей, еще 100 детей получили ранения.

Как сообщили в Офисе Генерального прокурора Украины, больше всего пострадавших детей в Киевской, Харьковской, Донецкой, Черниговской, Сумской, Херсонской, Николаевской и Житомирской областях.

Только 13 января в Николаевской области в результате обстрелов гражданской инфраструктуры погибли двое детей и еще двое ранены.

Также во время войны российские захватчики обстрелами и бомбардировкой повредили 379 учебных заведений, 59 из которых полностью разрушили.

В Донецкой области под атаки боевиков попали 119 учебных заведений. В Николаевской – 30, Сумской – 28, Киевской – 35, Херсонской – 21, в Киеве – 24.

Эти цифры не окончательны, учитывая отсутствие возможности осмотра мест происшествия, где вооруженные силы РФ ведут активные боевые действия и на временно оккупированных территориях.