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Военные преступления РФ: В Луганской области за сутки обстрелов 63 разрушенных дома и 10 погибших граждан

Сегодня, 10:48 citynews.net.ua | Напечатать

Российская армия продолжает расстреливать жилые кварталы украинских городов в Луганской области.

Только Северодонецк за прошедшие сутки пережил три массированных обстрела – дважды примерно в 04:00 – вчера и сегодня – и вчера в 12:50.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай.

За сутки в Луганской области 63 поврежденных или полностью разрушенных жилых дома.

По словам Сергея Гайдая, сломать ситуацию на фронте российские террористы не могут, поэтому срываются на обычных гражданах и их домах.

Обнаружены тела 10 погибших, по данным полиции ранения получили 16 человек. Одну женщину россияне убили в Международный женский день на улице 8 марта в Северодонецке».

В течение 8 марта врагом были обстреляны Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, Попасная, Кременная, Метелкино.

Сегодня, 9 марта, утром россияне вели обстрел жилого квартала между шоссе Строителей и ул. Курчатова – зафиксированы попадания в квартиры на первых трех этажах дома по шоссе Строителей, 11-б и в станцию ​​технического обслуживания. Также пострадал жилой дом в Метелкино.

Вчера российская армия открыла огонь по жилым домам и сооружениям в Северодонецке по адресам: ул. Курчатова, 17 а (детский сад №42), ул. Б. Лещины, магазин «Стройка» и АЗС «Параллель», пр. Центральный, 40 (два пострадавших), пр. Центральный, 49 (два пострадавших), перекресток пр. Космонавтов и пр. Гвардейский (найден погибший), ул. Гагарина, 106 (попадание рядом с авто медицинской службой, найдены двое погибших), ул. 8 Марта, 18, (возле дома найдена погибшая женщина), пр. Химиков, 20 (найден погибший), ул. Донецкая 46 а (пострадавший), ул. Донецкая, 28 а (три пострадавших), пр. Химиков, 34 (найден погибший), ул. Менделеева, 43 (найдено погибшего), пр. Гвардейский, 63 а (найдено погибшего).

    

Еще двое погибших в результате обстрелов найдены в Рубежном (ул. Менделеева, 27). Обстреляны также ОШ № 4 в Лисичанске, дома в Рубежном (пр. Московский, 1) и Кременной (ул. Центральная 148 и ул. Партизанская, 36).



Теги: Военные преступления РФ Северодонецк

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