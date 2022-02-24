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Военные преступления РФ: Из-за обстрелов в Рубежном погибли 3 мирных жителя

Сегодня, 12:43 citynews.net.ua | Напечатать

За сутки в результате российских обстрелов погибли трое жителей города Рубежное. Российская армия воюет с мирными жителями и гражданской инфраструктурой, обстреливая в Луганской области школы, больницы, жилые дома.

Всего за сутки в полицию Луганской области поступило 13 сообщений об обстрелах оккупационных войск населенных пунктов.

7 марта примерно в 22:40 из-за российских обстрелов произошел пожар в квартире на четвертом этаже дома по проспекту Московскому, 3, в Рубежном.

Работники ГСЧС остановили распространение пламени, спасли жителей, однако одна женщина погибла еще при обстреле.

Осколочные ранения получили женщина, которая находилась по вышеуказанному адресу, и два человека, проживающих по ул. Освободителей, 77, а.

Еще одна женщина получила осколочное ранение в Кременной – пер. Детский, 6.

В 23:30 в результате российского обстрела повреждено здание Попаснянского областного психоневрологического интерната.
Утром, 8 марта российским снарядом пробита крыша в детском саду № 42 в Северодонецке по ул. Курчатова, 17 а.

В результате обстрелов повреждены 8 частных и многоэтажных домов в Рубежном и Кременной, а также автомобиль в Северодонецке.

Днем ранее в Луганской области  в результате обстрелов российских войск погибли 5 мирных жителей.

За 6 марта полицией Луганской области зарегистрировано 11 сообщений об обстрелах населенных пунктов области. В результате обстрелов погибли двое жителей города Рубежное. По одному погибшему в Лисичанске, Попасной и Горском.

Также, в результате ударов российских террористов, повреждены объекты инфраструктуры, частные дома и автомобили в городах Северодонецк, Рубежное, Кременная, Попасная и в с. Камышеваха.



Теги: Военные преступления РФ

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