В Луганской области город Попасная полностью без электроэнергии, Лисичанск и Северодонецк под обстрелами

Сегодня, 3 марта, в результате обстрелов город Попасная в Луганской области остался полностью бехз электроэнергии.

Российские оккупанты целенаправленно уничтожают коммунальную инфраструктуру города и жилые дома мирных жителей.

Благодаря работе спасателей в Попасной из-под завалов дома после обстрелов российской артиллерии удалось спасти двух детей. Также было обнаружено тело погибшей женщины.

Также сегодня российские войска продолжили обстрелы городов Северодонецк и Лисичанск.

В результате обстрелов повреждена крыша спортзала школы № 16 Лисичанске. Кроме того поврежден газопровод и здание детского сада №19.

В результате попадания российских снарядов в районе завода «Резиновых технических изделий» поврежден газопровод «Северодонецк – Лисичанск - Рубежное» диаметром 500 мм. Газоснабжение переведено на резервные трубопроводы. Утечка газа ликвидирована.

В результате обстрела перекрыта задвижка газопровода высокого давления диаметром 150 мм на выходе ГРС «Сиротино».

Без газоснабжения остались прилегающие к Северодонецку населенные пункты Боровское, Вороново и Сиротино в общей сложности 2529 абонентов.

Также по данным Луганского энергетического объединения, российская артиллерия повредила линии электропередач во всех районах области. В результате обрывов и аварий на вечер 3 марта без электроэнергии остались почти 50 тысяч домов.



