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С 24 февраля в Луганской области российские боевики убили 59 мирных граждан

Сегодня, 09:32 citynews.net.ua | Напечатать

С 24 февраля 2022 года российская армия бесконтрольно наносит артиллерийские и авиаудары по городам Луганской области, ставя совей целью захватить территорию.

Главной целью российских военных является разрушение гражданской инфраструктуры и домов мирных жителей.

По данным Луганской военной администрации с начала активных боевых действий российские террористы убили 59 мирных жителей. Только за 17 марта подвержена смерть 2 человек в результате обстрела из реактивной артиллерии Северодонецка и Лисичанска.

Вечером боевики РФ обстреляли градами старые районы Северодонецка, в результате чего повреждены или разрушены шесть инфраструктурных объектов, два дома, гаражи.
«К сожалению, у нас уже двое погибших и четыре раненых. В некоторых домах вблизи обстрелов отсутствуют газ и вода – будем стараться починить как можно скорее. Однако человеческие жизни уже не вернешь», – отметил глава областной военной администрации Сергей Гайдай.

59 убитых мирных граждан это только подтвержденные данные. Реальное количество погибших в Рубежном сложно подсчитать, так как часть города захвачена российскими боевиками, а вторая часть находится под постоянным обстрелом.

Российским боевикам удалось захватить часть города Рубежное.

 

Днем ранее в Луганской области в результате обстрелов выявил тела 4 погибших и 10 раненых – все в Рубежном, по области повреждено 40 домов.
В результате мощных обстрелов российской армией Северодонецка, Рубежного и Попасной за сутки повреждено более 46 объектов.
Из них 12 многоквартирных и 28 частных жилых домов, хозяйственные постройки, объекты инфраструктуры.




Теги: Военные преступления РФ Рубежное Северодонецк

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