Российская армия захватывает в заложники жителей Луганской области и не дает выехать из под обстрелов

16 марта гумкоридора для выезда мирных жителей из Лисичанска, Рубежного и Северодонецка не будет. Об этом сообщил руководитель военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам российская армия хочет больше заложников войны среди мирного населения и делает эвакуацию невозможной. Обстрелы не утихают.

Российские войска обстреливают колонны автобусов и точки сбора людей, откуда планировалась эвакуация. А гуманитарная организация Красный крест до сих пор не ответила на запрос открытия гуманитарных коридоров на 16 марта.

Вчера эвакуация автобусами из Рубежного от БФ «Восток-SOS» не удалась из-за обстрелов, люди вернулись назад.

Сегодня, 16 марта, ожидается очередной эвакуационный поезд для жителей Луганской области с отправлением в 14:00 из Новозолотаровки.

Далее – пересадка на поезда в Донецкой области.

Но обеспечить подвоз жителей Северодонецка, Лисичанска, Рубежного и Попасной нет возможности.