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Эвакуация из Луганской области: 14 марта автобусы из Лисичанска, Северодонецка, Рубежного, Горского, Золотого и поселков

Вчера, 23:19 citynews.net.ua | Напечатать

В Луганской области 14 марта 2022 года планируется эвакуация мирных жителей автобусами к железнодорожной станции Новозолотаревка к поезду ориентировочно на 14:00. Выезд из городов в 10:00 - 12:00.

Об этом сообщили в Луганской военной администрации.

Места сбора в городах Луганской области для организованного выезда на станцию:

Лисичанск:

  • 11:00 – центр города, ул. им. В.Сосюры, 324, ГСЧС;
  • 10:00 – м-н РТИ, от памятника "Самолёт".

Северодонецк:

  • 10.00 – ДК Строителей

Рубежное:

в Рубежанский городской совет будет подано:

  • 10:00 – три автобуса. В первую очередь совершают посадку лица, которые записывались раньше. Затем без предварительной записи.
  • 12:00 – еще несколько автобусов (количество автобусов и время уточняется) в рамках режима прекращения огня. Без записи.

Горское:

  • 12.00 – Дом культуры Украина. Гагарина 13а, Семенова Татьяна 0999785622

Золотое:

  • 12.00 – ВЦА Золотое. Кв. Солнечный 8а. Галканова Елена 0508158203

Также будет осуществляться подвоз людей из:

  • Светличное – Нижнее – Тошковка – Горное.
  • Н.Тошковка – Грачево – Ореховое – Золотое.
  • Новоайдар - Северодонецк

В первую очередь женщины, дети и пожилые люди!

Эвакуация начинается только при фактическом режиме прекращения огня.

Возможны изменения.


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