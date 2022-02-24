Эвакуация из Луганской области: 14 марта автобусы из Лисичанска, Северодонецка, Рубежного, Горского, Золотого и поселков

Эвакуация из Луганской области: 14 марта автобусы из Лисичанска, Северодонецка, Рубежного, Горского, Золотого и поселковВчера, 23:19
В Луганской области 14 марта 2022 года планируется эвакуация мирных жителей автобусами к железнодорожной станции Новозолотаревка к поезду ориентировочно на 14:00. Выезд из городов в 10:00 - 12:00.
Об этом сообщили в Луганской военной администрации.
Места сбора в городах Луганской области для организованного выезда на станцию:
Лисичанск:
- 11:00 – центр города, ул. им. В.Сосюры, 324, ГСЧС;
- 10:00 – м-н РТИ, от памятника "Самолёт".
Северодонецк:
- 10.00 – ДК Строителей
Рубежное:
в Рубежанский городской совет будет подано:
- 10:00 – три автобуса. В первую очередь совершают посадку лица, которые записывались раньше. Затем без предварительной записи.
- 12:00 – еще несколько автобусов (количество автобусов и время уточняется) в рамках режима прекращения огня. Без записи.
Горское:
- 12.00 – Дом культуры Украина. Гагарина 13а, Семенова Татьяна 0999785622
Золотое:
- 12.00 – ВЦА Золотое. Кв. Солнечный 8а. Галканова Елена 0508158203
Также будет осуществляться подвоз людей из:
- Светличное – Нижнее – Тошковка – Горное.
- Н.Тошковка – Грачево – Ореховое – Золотое.
- Новоайдар - Северодонецк
В первую очередь женщины, дети и пожилые люди!
Эвакуация начинается только при фактическом режиме прекращения огня.
Возможны изменения.