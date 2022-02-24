«Зеленый коридор» для эвакуации из Луганской области: 13 марта с 9 утра можно выехать из всех городов

«Зеленый коридор» для эвакуации из Луганской области: 13 марта с 9 утра можно выехать из всех городовВчера, 08:48
В Луганской области объявили о договоренностях по «зеленому коридору» для эвакуации мирных граждан из Северодонецка, Лисичанска, Кременной, Рубежного, Попасной, Золотого.
По словам главы военной администрации Сергея Гайдая, эвакуационные автобусы в 10 утра прибудут в Бахмут и сразу отправляются в города за гражданами.
Места сбора для эвакуации из Луганской области:
Лисичанск:
Сосюры 324, здание ГСЧС
Кременная:
ул. Титова, возле Укрпочты
Рубежное:
Владимирская площадь, возле городского совета
Северодонецк:
ДК «Строителей»
Горское:
Дом культуры «Украина»
Золотое:
Квартал Солнечный 8а
Далее жителей отвезут на станцию на границе Луганской и Донецкой областей на эвакуационный поезд.
Также в Рубежном в 13:00 - от железнодорожного вокзала Рубежное до Лимана (женщины с детьми, пожилые люди).
Предварительная запись по телефону 099-297-97-85.