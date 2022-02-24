«Зеленый коридор» для эвакуации из Луганской области: 13 марта с 9 утра можно выехать из всех городов

В Луганской области объявили о договоренностях по «зеленому коридору» для эвакуации мирных граждан из Северодонецка, Лисичанска, Кременной, Рубежного, Попасной, Золотого.

По словам главы военной администрации Сергея Гайдая, эвакуационные автобусы в 10 утра прибудут в Бахмут и сразу отправляются в города за гражданами.

Места сбора для эвакуации из Луганской области:

Лисичанск:

Сосюры 324, здание ГСЧС

Кременная:

ул. Титова, возле Укрпочты

Рубежное:

Владимирская площадь, возле городского совета

Северодонецк:

ДК «Строителей»

Горское:

Дом культуры «Украина»

Золотое:

Квартал Солнечный 8а

Далее жителей отвезут на станцию на границе Луганской и Донецкой областей на эвакуационный поезд.

Также в Рубежном в 13:00 - от железнодорожного вокзала Рубежное до Лимана (женщины с детьми, пожилые люди).

Предварительная запись по телефону 099-297-97-85.