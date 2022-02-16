Эвакуация из Луганской области: 2 марта будет поезд из Лисичанска

Эвакуация из Луганской области: 2 марта будет поезд из ЛисичанскаСегодня, 14:25
На 2 марта 2022 года планируется очередной этап эвакуации из Луганской области.
Как сообщил глава военной адинистрации Сергей Гайдай, 2 марта 2022 года Укрзализныця планирует подать очередной эвакуационный поезд на железнодорожную станцию в Лисичанске.
Примерное время прибытия поезда - в среду, 2 марта, в 09:00.
Желающим эвакуироваться в Лисичанск необходимо добираться самостоятельно.
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