Эвакуация из Луганской области: 2 марта будет поезд из Лисичанска

На 2 марта 2022 года планируется очередной этап эвакуации из Луганской области.

Как сообщил глава военной адинистрации Сергей Гайдай, 2 марта 2022 года Укрзализныця планирует подать очередной эвакуационный поезд на железнодорожную станцию в Лисичанске.

Примерное время прибытия поезда - в среду, 2 марта, в 09:00.

Желающим эвакуироваться в Лисичанск необходимо добираться самостоятельно.

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