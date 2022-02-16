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Эвакуация из Луганской области: 2 марта будет поезд из Лисичанска

Сегодня, 14:25 citynews.net.ua | Напечатать

На 2 марта 2022 года планируется очередной этап эвакуации из Луганской области.

Как сообщил глава военной адинистрации Сергей Гайдай, 2 марта 2022 года Укрзализныця планирует подать очередной эвакуационный поезд на железнодорожную станцию в Лисичанске.

Примерное время прибытия поезда - в среду, 2 марта, в 09:00.

Желающим эвакуироваться в Лисичанск необходимо добираться самостоятельно.

В расписании возможны изменения. Следите за сообщениями.


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