Эвакуация из Луганской и Донецкой областей: расписание поездов на 28 февраля

Эвакуация из Луганской области:

Из Лисичанска сейчас отправляется эвакуационный поезд, который подали на посадку в 10:20 утра. Чуть позже будет остановка в Рубежном.

О дополнительных составах будет известно в течении дня.

Эвакуация из Донецкой области:

Поезд номер 92 Константиновка - Одесса, отправление 28.02.22 в 17:07 из Константиновки, будет делать остановки в Краматорске и Славянске, 10 вагонов, по билетам, не эвакуационный, с подгрузкой безбилетников до 100 человек.

Поезд номер 20 Лиман-Киев, отправление 28.02.22 в 12:00 из Лимана, будет делать остановку в Славянске в 12:30, 10 вагонов, по билетам, не эвакуационный, с подгрузкой безбилетников до 100 человек.