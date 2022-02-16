Эвакуация из Лисичанска на 28 февраля: В 8 утра обещают поезд

28 февраля можно будет эвакуироваться из Луганской области. Как сообщил глава военной администрации Сергей Гайдай, утром, примерно в 8:00 будет отправлен поезд от железнодорожного вокзала города Лисичанска.

Сергей Гайдай уточнил, что до железнодорожной станции добираться придется самостоятельно.

Также во времени отправки возможны изменения - о них будет сообщено дополнительно.

Как мы сообщали ранее, вчера из Попасной отправилось два состава с задержкой в 12 часов - российская артиллерия уничтожила железнодорожные пути в районе Камышевахи.

После ремонта железнодорожной колеи, поезда в направлении западных областей Украины смогли выехать с пассажирами из Попасной, Лисичанска и Рубежного.