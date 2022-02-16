» » Эвакуация из Лисичанска на 28 февраля: В 8 утра обещают поезд

Эвакуация из Лисичанска на 28 февраля: В 8 утра обещают поезд

Вчера, 18:35 citynews.net.ua | Напечатать

28 февраля можно будет эвакуироваться из Луганской области. Как сообщил глава военной администрации Сергей Гайдай, утром, примерно в 8:00 будет отправлен поезд от железнодорожного вокзала города Лисичанска.

Сергей Гайдай уточнил, что до железнодорожной станции добираться придется самостоятельно.
Также во времени отправки возможны изменения - о них будет сообщено дополнительно.

Как мы сообщали ранее, вчера из Попасной отправилось два состава с задержкой в 12 часов - российская артиллерия уничтожила железнодорожные пути в районе Камышевахи.

После ремонта железнодорожной колеи, поезда в направлении западных областей Украины смогли выехать с пассажирами из Попасной, Лисичанска и Рубежного.


Другие новости по теме:


comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Вчера, 18:35

Эвакуация из Лисичанска на 28 февраля: В 8 утра обещают поезд

Вчера, 18:26

Как в Украине получить пенсию если уехал из-за военных действий - Минсоц

Вчера, 11:14

В Северодонецке объявили тревогу

Вчера, 10:23

На Старобельск движется колонна российской армии - жителей просят находиться в укрытиях

26-02-2022, 23:02

В Луганской области взорвалась нефтебаза российских оккупантов - видео

26-02-2022, 22:52

Украина закрыла все пункты пропуска на границе с РФ и Беларусью

26-02-2022, 20:05

Луганская область: Под Северодонецком разбита колона российских танков

26-02-2022, 19:33

Из Луганской области отменили все междугородние поезда

26-02-2022, 15:17

В городе Счастье осталось около 500 жителей

26-02-2022, 15:06

В Луганской области ввели комендантский час

26-02-2022, 14:52

Российские боевики обстреляли Лисичанск

26-02-2022, 12:06

Россия захватила Станицу Луганскую и Крымское

Новости Украины:

26-02-2022, 22:43

Нападение России: В Киеве погибли 14 военных и 6 гражданских лиц

26-02-2022, 11:02

Выехать из Киева по житомирской трассе невозможно - взорван мост возле села Стоянка

26-02-2022, 10:55

Киевский метрополитен прекратил перевозку пассажиров и работает как укрытие

26-02-2022, 09:09

В Киеве российская ракета попала в жилой дом

25-02-2022, 17:52

В результате авиаудара со стороны России в Киевской области погибли четверо мирных жителей и ранены 15

24-02-2022, 18:37

Киев с 24 февраля вводит комендантский час

24-02-2022, 11:23

В Умани российский снаряд упал в центре города - 1 погибший и 5 раненых

24-02-2022, 09:41

В Одессе отбили атаку российской авиации и заблокировали техникой аэропорт

24-02-2022, 09:38

В Одессе просят не выходить на улицы без необходимости

24-02-2022, 07:39

В Луцке российские войска атаковали военный аэродром

21-02-2022, 15:19

В Одессе закрылось консульство России

16-02-2022, 15:36

Александр Абраменко завоевал Украине первую медаль Зимней олимпиады в Пекине

Разное:

Підтримати проект:

5168 7427 2123 6598

Через сайт ПриватБанка >>



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Февраль 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28 



^Наверх

 