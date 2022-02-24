» » Из Кременной отправляют эвакуационные автобусы в Лиман

Из Кременной отправляют эвакуационные автобусы в Лиман

Сегодня, 10:14 citynews.net.ua | Напечатать

Сегодня, 7 марта, из Кременной отправляется эвакуационный рейс в Лиман.

По информации Кременского городского совета, 7 марта организуется эвакуационный рейс из Кременной в железнодорожную станцию Лиман.

Приобретение билетов на эвакуационные поезда не требуется.

Выезд трех трем школьных автобусов назначен на 10:00 от помещения Укрпочты по улице Титова.

К посадке на эвакуационное влечение будут допускаться только женщины и дети.

Также продолжаются попытки эвакуировать граждан из обстреливаемого российской артиллерией Рубежного. Как сообщил временный руководитель города Роман Власенко, вчера из Рубежного удалось эвакуировать 35 женщин с детьми.


Другие новости по теме:


comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 11:02

Военные преступления РФ: последствия обстрела Рубежного и Кременной

Сегодня, 10:14

Из Кременной отправляют эвакуационные автобусы в Лиман

Вчера, 16:32

Где в Луганской области купить инсулин: список аптек в Лисичанске, Северодонецке и других городах

Вчера, 11:00

Эвакуация из Луганской области: 6 марта в 16 часов ожидается поезд в Лисичанске

Вчера, 10:56

Эвакуация из Мариуполя: 6 марта с 12 часов опять обещают коридор для выхода мирных граждан

5-03-2022, 15:47

Луганская область получила гуманитарную помощь из Луцка и Черновцов

5-03-2022, 13:31

Эвакуация из Мариуполя перенесена - Россия не выполнила договоренности

5-03-2022, 12:37

В Лисичанске задержали корректировщика российской артиллерии

5-03-2022, 12:08

Российские оккупанты возвращают в Луганскую область прятавшихся от СБУ чиновников 

5-03-2022, 10:30

В Мариуполе начинается эвакуация мирного населения 5 марта - Официально

4-03-2022, 17:07

Российская армия обстреляла жилые дома и детскую больницу в Лисичанске

4-03-2022, 11:29

В Луганской области пытаются договориться о «зеленом коридоре» для эвакуации мирных граждан

Новости Украины:

3-03-2022, 19:27

Военные преступления РФ: После российского авианалета в Чернигове нашли тела 33 погибших

3-03-2022, 12:00

Закінчилась їжа? Не панікуйте - знайте куди звертатися в Київі

2-03-2022, 14:29

Нова Пошта відкрила рахунки для доставки гуманітарної допомоги з закордону

26-02-2022, 22:43

Нападение России: В Киеве погибли 14 военных и 6 гражданских лиц

26-02-2022, 11:02

Выехать из Киева по житомирской трассе невозможно - взорван мост возле села Стоянка

26-02-2022, 10:55

Киевский метрополитен прекратил перевозку пассажиров и работает как укрытие

26-02-2022, 09:09

В Киеве российская ракета попала в жилой дом

25-02-2022, 17:52

В результате авиаудара со стороны России в Киевской области погибли четверо мирных жителей и ранены 15

24-02-2022, 18:37

Киев с 24 февраля вводит комендантский час

24-02-2022, 11:23

В Умани российский снаряд упал в центре города - 1 погибший и 5 раненых

24-02-2022, 09:41

В Одессе отбили атаку российской авиации и заблокировали техникой аэропорт

24-02-2022, 09:38

В Одессе просят не выходить на улицы без необходимости

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Март 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 



^Наверх

 