Из Кременной отправляют эвакуационные автобусы в Лиман

Из Кременной отправляют эвакуационные автобусы в ЛиманСегодня, 10:14
Сегодня, 7 марта, из Кременной отправляется эвакуационный рейс в Лиман.
По информации Кременского городского совета, 7 марта организуется эвакуационный рейс из Кременной в железнодорожную станцию Лиман.
Приобретение билетов на эвакуационные поезда не требуется.
Выезд трех трем школьных автобусов назначен на 10:00 от помещения Укрпочты по улице Титова.
К посадке на эвакуационное влечение будут допускаться только женщины и дети.
Также продолжаются попытки эвакуировать граждан из обстреливаемого российской артиллерией Рубежного. Как сообщил временный руководитель города Роман Власенко, вчера из Рубежного удалось эвакуировать 35 женщин с детьми.