Из Кременной отправляют эвакуационные автобусы в Лиман

Сегодня, 7 марта, из Кременной отправляется эвакуационный рейс в Лиман.

По информации Кременского городского совета, 7 марта организуется эвакуационный рейс из Кременной в железнодорожную станцию Лиман.

Приобретение билетов на эвакуационные поезда не требуется.

Выезд трех трем школьных автобусов назначен на 10:00 от помещения Укрпочты по улице Титова.

К посадке на эвакуационное влечение будут допускаться только женщины и дети.

Также продолжаются попытки эвакуировать граждан из обстреливаемого российской артиллерией Рубежного. Как сообщил временный руководитель города Роман Власенко, вчера из Рубежного удалось эвакуировать 35 женщин с детьми.