Эвакуация из Лисичанска: 4 марта в 14 часов ожидается поезд

Сегодня, 4 марта 2022 года в Лисичанске ожидается подача эвакуационного поезда.

Как сообщили в военной администрации Луганской области, поезд для эвакуации женщин и детей планируют подать около 14:00 на железнодорожную станцию Лисичанска.

К сожалению власти города не могут обеспечить подвоз желающих и предлагают добираться на станцию самостоятельно.

Ранее эвакуационные поезда делали остановку в Рубежном, но информации о планируемых остановках поезда на сегодня нет.